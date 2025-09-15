Suscribirse

Así estará el clima en Nueva York y alrededores a una semana de comenzar oficialmente el otoño

Las temperaturas ya van cediendo en los distintos condados del estado.

Redacción Mundo
15 de septiembre de 2025, 9:41 p. m.
Vista aérea del Central Park en Manhattan. | Foto: Getty Images

El clima en la Capital del Mundo empieza a bajar tras las fuertes temperaturas registradas durante el verano.

El verde de los árboles y el ambiente veraniego se empiezan a evaporar poco a poco. La temperatura durante la semana del 15 de septiembre tendrá una media variable de 26 °C.

Los cambios de estación se empezarán a ver reflejados en horas de la noche, ya que desde las 19:00 hora de la Costa Este, el termómetro podría bajar a los 16 °C, según The Weather Channel.

Con la llegada del otoño, los árboles se tornan de este color. | Foto: Getty Images

A lo largo de la semana laboral, la nubosidad se presenta alta y se presentarán los primeros frentes de frío, que obligará a más de uno a usar pantalón largo y algún buzo ligero en la tarde-noche.

Para el miércoles, la probabilidad de precipitaciones estará por el 50% y la temperatura ambiente bajará durante el día a los 22 °C, por lo que ese día es recomendable salir con paraguas en las zonas de Manhattan y el Bronx. Aun así, no se espera mucha cantidad de agua.

Sin embargo, la humedad sigue estando por encima del 60%, así que la temperatura cálida puede sentirse aún en varias partes del día.

Este tipo de clima es ideal para caminar Manhattan y distintas zonas de Nueva York sin el sol picante de mitad de año.

Ya la temporada alta acabó, así que los precios de varias zonas turísticas disminuyen y se puede recorrer con mayor tranquilidad la ciudad.

Además, pronto se verá la caída de hojas y las plantas empezarán a tornarse con naranja y rojo, colores característicos del clima otoñal.

