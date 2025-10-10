Así subirá en salario mínimo en estos estados de Estados Unidos: ¿usted está entre los beneficiados?

Alrededor de 30 entidades norteamericanas cuentan con un salario mínimo de 7.25 dólares, superior al federal, el cual se había mantenido desde el 2009.

Pero la buena noticia es que a partir del 2026 verán un aumento en su pago, lo que ayudará a que cientos de trabajadores mejoren sus condiciones de vida.

¿Cuáles son los estados que se encuentran con un salario superior a federal?

Los estados de USA en los que subirá el salario mínimo en 2026 son: Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Dakota del Sur, Florida, Hawaii, Maine, Michigan, Minnestoa, Missouri, Montana, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.

Este aumento se hará efectivo a partir del 1 de enero en la mayoría de ellos, sin embargo, habrá algunos como Alaska y Oregón lo ejecutarán en julio, y Florida en septiembre.

Trabajadores de servicios y comercio serán los principales beneficiados con el aumento del salario mínimo en varios estados de Estados Unidos a partir de 2026. | Foto: Getty Images

Así serán los ajustes de salarios para el 2026

Los nuevos montos de salarios para el 2026, serán los siguientes:

Alaska: 14 dólares

Arizona: U$15.15

California: U$16.90

Colorado:U$15.16

Connecticut: U$16.94

Florida:U $15

Hawaii: U$16

Maine: U$15.10

Michigan: U$13.73

Minnesota: U$11.41

Missouri:U$15.00

Montana: U$10.85

Nebraska: U$15

New Jersey: U$15.92

New York: $16 (En New York City, Long Island y Westchester subirá a $17)

Ohio: U$11.00

Oregon: sí subirá el salario mínimo en 2026, pero aún no se confirma el monto

Rhode Island: U$16

Dakota del Sur: sí subirá el salario mínimo en 2026, pero aún no se confirma el monto

Vermont: U$14.42

Virginia:U $12.77

Washington: U$17.13

Si usted vive y trabaja en alguno de estos estados o en una zona donde se aplica este salario estatal (o municipal), podría ver un aumento en su remuneración mínima.

En cambio, quienes laboran en estados que no adoptan un salario mínimo por encima del nivel federal, seguirán sujetos al mínimo federal vigente (US$ 7,25 por hora) en muchos casos.

El aumento del salario mínimo en varios estados de Estados Unidos beneficiará principalmente a los trabajadores de bajos ingresos, especialmente en sectores como la restauración, limpieza, comercio minorista y servicios personales, donde los sueldos suelen acercarse al mínimo legal.

También impactará de forma positiva a jóvenes, mujeres e inmigrantes, que representan una gran parte de esta fuerza laboral.

Además, quienes trabajan en ciudades con altos costos de vida, como Los Ángeles, Nueva York o Seattle, verán un alivio en su poder adquisitivo.