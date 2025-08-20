Asombrosa historia de supervivencia: un hombre estuvo dos días atrapado en una cascada y su rescate quedó grabado en video

Por redes sociales se ha viralizado un video del rescate de un hombre que sobrevivió dos días en medio de las montañas de California, mientras escalaba detrás de una cascada.

Las autoridades que acudieron al lugar para sacar de allí al hombre, calificaron la historia como una “asombrosa historia de supervivencia”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Tulare (TCSO) anunció a la prensa que el pasado lunes recibió una notificación sobre una persona desaparecida. Se trataba de Ryan Wardwell, de 46 años, quien vive en Long Beach.

Mind blowing rescue🚨



California 46 year old climber Ryan Wardwell rescued after 2 days trapped behind waterfall.



Daring helicopter op saves his life! #California #Alaska #CRAWID #LUNAR pic.twitter.com/valSye6a1k — Eyes on the Globe (@eyes_globe) August 17, 2025

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Wardwell fue visto por última vez el domingo por la noche, en la cascada Seven Teacups, cerca del río Kern. Ese día, el hombre planeaba descender haciendo rapel, pero nunca bajó de la cima.

Ante la situación, los oficiales de la oficina del sheriff iniciaron una “búsqueda exhaustiva”. El lunes, una aeronave con tecnología infrarroja encontró su posible ubicación en medio de las montañas. Sin embargo, debido a la hora y las condiciones climáticas, el rescate fue aplazado hasta el martes.

Así las cosas, el equipo de rescate se dirigió a primera hora del martes, y con ayuda de un dron emprendieron la búsqueda del escalador por la cascada.

Ryan Wardwell. | Foto: Tomada de redes sociales

Más tarde, Wardwell le explicó a las autoridades de emergencia que se había salido de su cuerda de rapel y quedó atrapado en medio de la cascada debido a la “extrema fuerza hidráulica” del río, según las declaraciones de la oficina del sheriff.

Al rescate también llegó un helicóptero de la Patrulla de Caminos de California, del cual bajó un agente del sheriff para ayudar a Wardwell y poder trasladarlo a un lugar seguro.

El video, que ha sido compartido por internet, fue publicado por la oficina del sheriff, y muestra al helicóptero acercarse a la zona rocosa y en medio de la frondosa y agresiva cascada donde quedó atrapado el escalador. Las imágenes dan cuenta del momento exacto de su rescate.

El hombre fue reportado como desaparecido tras su expedición por la cascada. | Foto: Tomada de redes sociales

Al finalizar la operación, Wardwell fue llevado a terreno seguro donde lo esperaba su familia y algunos médicos que atendieron sus heridas leves y le brindaron agua y comida, debido a que pasó dos días en medio de la montaña.

“La División de Servicios de Emergencia del TCSO recuerda al público que siempre debe ser consciente de su entorno y sus capacidades, especialmente al navegar en ríos de aguas bravas”, dijo la oficina del sheriff en un comunicado sobre la situación.