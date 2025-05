Esto se debe a una serie de remodelaciones necesarias para que el aeropuerto opere en condiciones óptimas, aunque tales obras no justifican los continuos apagones ni la pérdida de comunicación con aeronaves en pleno vuelo.

Esto porque no será hasta el 15 de junio cuando se entregue la nueva pista este, la cual permitirá aumentar tanto la cantidad de vuelos que arriban como los que despegan diariamente en este importante aeropuerto.

Cabe recordar que a comienzos de este mes The New York Times, junto con el periódico The Garden, publicaron diferentes artículos sobre las difíciles condiciones laborales de los controladores aéreos en Newark.