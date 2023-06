Cayó en desgracia: famoso presentador de televisión es arrestado por segunda vez en California

Frank Somerville es periodista de televisión estadounidense, recibió en su momento varios premios incluido el de mejor presentador de noticias en cámara, mientras hacía parte de la famosa cadena de televisión KTVU en Oakland, California.

Según el New York Post, Somerville ha caído en desgracia a causa del intenso consumo de alcohol y problemas familiares, de hecho, el pasado lunes 6 de junio el presentador fue esposado poco después de las 6 de la tarde después de pelear con su hermano menor a raíz de un problema que involucra a su padre de 91 años.

El presentador habría amenazado en su casa a su propio hermano, según Berkeley Scanner, mientras que hace algún tiempo fue acusado de llegar borracho a la casa de sus padres y negarse a irse cuando ellos se lo pidieron, lo que provocó una pelea que no terminó bien.

Somerville fue arrestado bajo sospecha de amenazas criminales, agresión, intoxicación pública y violación de la libertad condicional, dijo la policía de Berkeley al Berkeley Scanner, después fue ingresado a una cárcel con una fianza de 32.500 dólares que pagó y fue liberado un día después.

Cuando el periodista salió del centro de detención decidió volver a la casa de sus padres por su teléfono que había dejado dentro de la propiedad, ya que no le abrieron la puerta al timbrar, decidió quedarse en su carro en estado de ebriedad, la policía fue llamada nuevamente a las 4:20 a. m.

Somerville “mostró signos y síntomas objetivos de intoxicación pública y fue visto conduciendo bajo la influencia del alcohol”, según la policía de Berkeley. Fue arrestado nuevamente, esta vez bajo sospecha de DUI y violación de la libertad condicional, y fue puesto tras las rejas en la cárcel de Santa Rita en Dublín con una fianza de $ 15,000.

La víctima le dijo a la policía que Somerville siguió tocando el timbre hasta que hablaron con él. Los oficiales respondieron a la escena y encontraron a Somerville en su vehículo mostrando “signos y síntomas objetivos de intoxicación pública”, dijo la policía. Somerville también fue visto conduciendo bajo la influencia del alcohol, dijo BPD a KRON4.

Según Ny Post, fue dejado en libertad y le dijo al Berkeley Scanner que “no estaba borracho” cuando se le contactó por correo electrónico el martes por la tarde.

Esta no es la primera vez que el ex presentador ha sido relacionado con el abuso del alcohol y la conducción de vehículos en estado de embriaguez, en el 2021 fue noticia cuando un video viral lo capturó embistiendo su Porsche contra un Audi detenido en una intersección en Oakland.

Fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y admitió su culpabilidad en una entrevista televisada en marzo. “Me destrozaron”, admitió. “Quiero decir, no hay otra manera de decirlo. Me tiraron basura en mi apartamento y quería ir a Taco Bell, que está a dos cuadras y media de donde vivo. Tomé la estúpida decisión de conducir. No tenía absolutamente ningún negocio que manejar, en absoluto”.

Según el medio estadounidense, Somerville sostuvo que no estaba borracho en el trabajo durante la misma entrevista a principios de este año y afirmó que por error había tomado dos Ambien en lugar de un medicamento recetado. Después de la debacle de la televisión en vivo, Somerville fue sacado del aire y fue a rehabilitación durante nueve semanas.

En marzo de 2023, Somerville se sentó con Pam Moore de KRON4 durante casi 30 minutos en una entrevista exclusiva. Habló sobre una variedad de temas, incluido su arresto en 2021. Cuando Moore le preguntó sobre su consumo de alcohol, Somerville dijo que la única vez que bebió en los últimos ‘seis a ocho meses’ fue en un juego de los San Jose Sharks.