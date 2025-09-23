Compruebe si la suerte está de su lado: estos son los resultados de El Paisita de hoy 23 de septiembre

Hoy, 23 de septiembre se llevó a cabo un nuevo sorteo de El Paisita, la lotería que le puede cambiar su vida.

Día tras día son miles los jugadores que esperan los resultados de este sorteo para darle un giro a su vida, gracias al llamativo premio mayor con el que sorprende El Paisita a sus seguidores.

Consulte los resultados de los sorteos que se juegan hoy y deje que la buena suerte decida su futuro.

El sorteo de hoy, como es tradicional, ha atraído a participantes de todo el país que esperan con ansias la publicación de los números ganadores.

Resultados del sorteo 14.476 del 23 de septiembre

El Paisita Día

Tres primeras: 140.

Tres últimas: 401.

Cifra ganadora: 1401.

Quinta balota: 0.

Resultados del sorteo 14.477 de la lotería El Paisita Noche

Cifras ganadoras:

Tres primeras: pendiente

Tres últimas: pendiente

Cifra ganadora: pendiente

Consulte los resultados en las páginas oficiales de la lotería El Paisita.

En caso de que no haya tenido oportunidad de ver la transmisión en vivo, puede revisar los números ganadores en el sitio web oficial de la Lotería Paisita o en las redes sociales de la entidad.

El plan de premios de la lotería El Paisita

Un acierto (última cifra): le dan 5 pesos por cada peso apostado.

Dos aciertos (últimas dos cifras): le dan 50 pesos por cada peso apostado.

Tres aciertos (últimas tres cifras): le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.

Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado. En la actualidad, las loterías en Colombia brindan la oportunidad de acceder a premios millonarios mediante diferentes modalidades, todas bajo la regulación de Coljuegos.

El siguiente sorteo de El Paisita tendrá lugar este miércoles, 24 de septiembre, con transmisión en vivo y resultados disponibles en la página web Loterías de Hoy.