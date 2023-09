Consejos efectivos para conseguir un contrato de trabajo en Estados Unidos

Este tipo de empleos por contrato hacen que sea conveniente para las personas con horarios y circunstancias no convencionales encontrar un empleo estable durante un período de tiempo específico.

Identifique las principales bolsas de empleo en Estados Unidos

Una bolsa de trabajo es una plataforma en línea donde los empleadores enumeran las vacantes de empleo y los solicitantes de empleo solicitan puestos. Ejemplos de renombre incluyen Indeed , Glassdoor y Careerjet .

Tenga un dominio fluido del idioma

Prepárese para las entrevistas