Costco se detiene por un día: el cierre de sus 623 sucursales ya tiene fecha

Costco confirmó que sus 623 sucursales permanecerán cerradas durante 24 horas en las próximas semanas, en lo que será una de las pausas operativas más grandes en la historia de la compañía.

La decisión, que afectará a millones de clientes en todo el país, busca garantizar el bienestar de sus trabajadores y reconocer su labor dentro de las tiendas a nivel nacional. Esta decisión busca garantizar la aplicación de una medida interna previamente planificada y ha generado expectativa sobre su impacto en las ventas y el abastecimiento.

¿Por qué cerrarán Costco durante 24 horas?

La decisión forma parte del llamado calendario de los días festivos de Costco, dentro del cual el Día del Trabajo ocupa un lugar especial.

Por tradición, esta festividad se ha celebrado el primer lunes de septiembre, como una forma de rendir un homenaje a los trabajadores estadounidenses.

Esta fecha tan especial, para muchos, significa el final del verano, por lo que toma una relevancia especial.

En este 2025, esta celebración cae el 1 de septiembre, por lo que los habituales compradores de Costco tendrán que dirigirse a otras tiendas para adquirir los productos de su preferencia, o programarse con suficiente tiempo de anticipación para hacer las compras correspondientes.

La empresa no ha detallado públicamente todas las razones detrás de este cierre, sin embargo, aseguró que sus operaciones en línea continuarán activas durante estas 24 horas. Se espera que el cierre temporal genere un aumento de afluencia en los días previos y posteriores, especialmente en ciudades con alta demanda, como Los Ángeles, Houston y Nueva York.

Confirmado: Costco cerrará temporalmente sus sucursales.

Las alternativas a las que pueden acudir los clientes

Los miembros de Costco podrán dirigirse a varias tiendas que sí abrirán en esta fecha, como lo son Sam’s Club, Kroger, Publix, Targety Walmart. Sin embargo, deberán consultar con tiempo, por si para esta fecha tienen planeadas algunas modificaciones en los horarios.

Las cadenas de mejoras para el hogar como Lowe’s y The Home Depot comunicaron que también seguirán trabajando con normalidad durante esta fecha.

Aunque el cierre de las 623 sucursales de Costco será temporal, la decisión pone en evidencia la magnitud de la logística que maneja esta compañía y el impacto que probablemente tendrá la implementación de esta medida en miles de consumidores.

La expectativa ahora se centra en cómo responderán los clientes quienes están acostumbrados a contar con los servicios de esta cadena minorista.