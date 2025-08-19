Suscribirse

Estados Unidos

Costco se detiene por un día: el cierre de sus 623 sucursales ya tiene fecha

La cadena de almacenes informó que el cierre será de forma simultánea en todo Estados Unidos y responde a una medida especial programada con meses de anticipación

Redacción Mundo
19 de agosto de 2025, 2:00 p. m.
Costco suspenderá operaciones en sus 623 tiendas por 24 horas
Costco suspenderá operaciones en sus 623 tiendas por 24 horas. | Foto: Getty Images

Costco confirmó que sus 623 sucursales permanecerán cerradas durante 24 horas en las próximas semanas, en lo que será una de las pausas operativas más grandes en la historia de la compañía.

La decisión, que afectará a millones de clientes en todo el país, busca garantizar el bienestar de sus trabajadores y reconocer su labor dentro de las tiendas a nivel nacional. Esta decisión busca garantizar la aplicación de una medida interna previamente planificada y ha generado expectativa sobre su impacto en las ventas y el abastecimiento.

Contexto: Costco, Walmart y Target frente a un gran cambio: la ley de 2025 que transforma la venta de alimentos

¿Por qué cerrarán Costco durante 24 horas?

La decisión forma parte del llamado calendario de los días festivos de Costco, dentro del cual el Día del Trabajo ocupa un lugar especial.

Por tradición, esta festividad se ha celebrado el primer lunes de septiembre, como una forma de rendir un homenaje a los trabajadores estadounidenses.

Lo más leído

1. ¿Tiene alguna? Estas son las 6 aplicaciones que debe desinstalar de inmediato para proteger su cuenta bancaria y evitar ser estafado
2. Reloj Rolex de $56 millones podría ser clave dentro del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: aparece relevante detalle
3. Gobierno Petro autorizó camionetas, escoltas y gasolina para el ELN y las disidencias de las Farc; esta es la historia

Esta fecha tan especial, para muchos, significa el final del verano, por lo que toma una relevancia especial.

En este 2025, esta celebración cae el 1 de septiembre, por lo que los habituales compradores de Costco tendrán que dirigirse a otras tiendas para adquirir los productos de su preferencia, o programarse con suficiente tiempo de anticipación para hacer las compras correspondientes.

La empresa no ha detallado públicamente todas las razones detrás de este cierre, sin embargo, aseguró que sus operaciones en línea continuarán activas durante estas 24 horas. Se espera que el cierre temporal genere un aumento de afluencia en los días previos y posteriores, especialmente en ciudades con alta demanda, como Los Ángeles, Houston y Nueva York.

Confirmado: Costco cerrará temporalmente sus sucursales.

Las alternativas a las que pueden acudir los clientes

Los miembros de Costco podrán dirigirse a varias tiendas que sí abrirán en esta fecha, como lo son Sam’s Club, Kroger, Publix, Targety Walmart. Sin embargo, deberán consultar con tiempo, por si para esta fecha tienen planeadas algunas modificaciones en los horarios.

Las cadenas de mejoras para el hogar como Lowe’s y The Home Depot comunicaron que también seguirán trabajando con normalidad durante esta fecha.

Aunque el cierre de las 623 sucursales de Costco será temporal, la decisión pone en evidencia la magnitud de la logística que maneja esta compañía y el impacto que probablemente tendrá la implementación de esta medida en miles de consumidores.

La expectativa ahora se centra en cómo responderán los clientes quienes están acostumbrados a contar con los servicios de esta cadena minorista.

Contexto: Retiran producto que causó la muerte de nueve menores de edad en EE. UU.: se vendía en Walmart y Target

No obstante, es loable que las empresas busquen reconocer la labor de sus trabajadores, quienes día tras días están dispuestos a brindar la mejor experiencia a cientos de norteamericanos a lo largo y ancho del país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump es captado por un micrófono abierto en medio de diálogo con Macron, lo que dijo se hizo viral en las redes sociales

2. Mhoni Vidente vaticinó preocupante situación que golpeará a país latino y advirtió caos: “La gente no entiende”

3. Policía en Argentina arremetió contra jugadores de Once Caldas: tiraron gases lacrimógenos y todo quedó en video

4. Costco se detiene por un día: el cierre de sus 623 sucursales ya tiene fecha

5. Dilema ético: mujer con muerte cerebral es usada como incubadora en Georgia por ley antiaborto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosCostcocierreTiendas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.