Las fuertes lluvias que acompañaron las celebraciones de Halloween dejaron emergencias en el área metropolitana de Las Vegas, en Estados Unidos.

Las precipitaciones también llevaron a la ciudad a registrar su segundo octubre más lluvioso en la historia documentada.

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Las Vegas alcanza un registro histórico de lluvias

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), Las Vegas acumuló 1,31 pulgadas de lluvia durante octubre, una cifra que equivale aproximadamente a 33,3 milímetros.

Este registro ubica al mes en el segundo lugar entre los octubres más lluviosos de la historia de la ciudad, empatado con otro registro histórico.

El primer puesto continúa en manos de octubre de 2005, cuando se acumularon 1,45 pulgadas. La diferencia frente al promedio habitual es considerable.

Según los datos meteorológicos, Las Vegas registra normalmente alrededor de 0,32 pulgadas de lluvia durante octubre.

El meteorólogo Chris Outler, del Servicio Meteorológico Nacional, explicó a Las Vegas Review-Journal que buena parte de las precipitaciones acumuladas durante el mes estuvo relacionada con los remanentes de la tormenta tropical Rachel, que dejaron aproximadamente 1,08 pulgadas de lluvia en algunos sectores del valle el pasado 11 de octubre.

Tormentas provocaron inundaciones durante Halloween

El cierre de octubre estuvo marcado por nuevas precipitaciones.

El viernes 30 de octubre, las fuertes lluvias y el granizo afectaron diferentes sectores del valle de Las Vegas y provocaron inundaciones repentinas.

Algunas zonas registraron más de 1,5 pulgadas de lluvia, mientras que el centro de la ciudad acumuló más de una pulgada durante la tarde.

Las precipitaciones no fueron el único fenómeno que afectó a Las Vegas.

Durante la noche de Halloween, las tormentas que atravesaron el valle también estuvieron acompañadas de ráfagas de viento superiores a 64 km/h, además de actividad eléctrica y lluvias intensas.

Estas condiciones complicaron las celebraciones al aire libre y aumentaron el riesgo de inundaciones en distintos sectores.

Las precipitaciones también estuvieron acompañadas de granizo. El Servicio Meteorológico Nacional reportó piedras de hielo del tamaño de pelotas de ping-pong al este del centro de Las Vegas.

Según informó la administración de esa ciudad a medios locales, los equipos de bomberos realizaron tres operaciones de rescate en medio de las inundaciones del viernes.

En Henderson, la acumulación de agua y escombros obligó a cerrar un tramo de Lake Mead Parkway, y dejó una víctima mortal.

Una persona fue rescatada de un canal de drenaje cercano a Lake Mead Parkway. Sin embargo, después del rescate sufrió un paro cardíaco y fue trasladada a un hospital, donde posteriormente fue declarada muerta.

Uno de los sectores afectados fue Arts District, donde varios establecimientos comerciales tuvieron que cerrar temporalmente por el ingreso de agua. También se reportaron vehículos atrapados y dificultades para transitar por diferentes vías.

En otro incidente, dos personas fueron auxiliadas después de que su vehículo fuera arrastrado por el agua cerca de la entrada a Lake Las Vegas.

También se reportó el rescate de una persona que había quedado atrapada sobre el techo de un automóvil.

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Las autoridades insistieron en la importancia de no intentar cruzar calles o zonas inundadas, debido al peligro que representan las corrientes de agua.

Ante el pronóstico de nuevas precipitaciones durante el fin de semana, las autoridades del condado de Clark recomendaron extremar las medidas de seguridad durante Halloween.

El episodio dejó a Las Vegas con un registro de precipitaciones que contrasta con las condiciones habitualmente secas de octubre en el desierto de Nevada.