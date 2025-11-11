El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un recorrido por la Casa Blanca para presumir las remodelaciones que ha ordenado desde que regresó al poder. En una entrevista televisada, el mandatario presumió de los cambios que incluyen mucho oro en todos los rincones de la casa presidencial, ubicada en Washington D. C.

El programa será emitido este martes, 11 de noviembre, en la noche, en el programa The Ingraham Angle, que conduce la periodista de Fox News, Laura Ingraham.

El Despacho Oval está decorado con trofeos y recipientes de oro y plata, colecciones de la Casa Blanca. | Foto: The Washington Post via Getty Im

La presentadora compartió en sus redes sociales un fragmento de lo que fue el encuentro con Trump en la Casa Blanca y que podrán ver los espectadores este martes. En la grabación, el presidente muestra los cambios que implementó en su Despacho Oval, el cual forró en oro.

“El oro no se puede imitar, no hay pintura que lo haga”, dijo el presidente.

“¿Así que estos no son de Home Depot?”, respondió la periodista, a modo de broma, en referencia a unas críticas que recibió Trump a inicios de año, cuando en las redes sociales varias personas compararon los apliques de la oficina presidencial con los que se vendían en la minorista por 18 dólares.

“No, esto no es material de Home Depot”, respondió Trump.

Pese a las críticas que le han llovido a Trump por sus opulencias en el Despacho Oval, este ha continuado decorando. Incluso, en una oportunidad anterior le aseguró a un reportero que en la oficina hacía falta vida, por lo que decidió llenarla de trofeos y jarrones de oro.

También ha colgado más de 20 cuadros de sus antecesores. En comparación, el expresidente Joe Biden tenía solo seis cuadros, y Barack Obama contaba con dos de otros exmandatarios.

El presidente ha agregado más cuadros de expresidentes de Estados Unidos. | Foto: Anadolu via Getty Images

Las imágenes de los expresidentes están acompañadas con fotografías de la familia Trump, una copia de la declaración de independencia y algunos regalos que le han brindado partidarios y simpatizantes durante los meses de su segundo gobierno. Entre esos, se exhibe el trofeo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, que le regaló el presidente de la organización a Trump meses atrás.

Trump decoró con regalos que ha obtenido durante su segundo mandato. | Foto: Getty Images