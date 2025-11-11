Suscribirse

Estados Unidos

Donald Trump presume la Casa Blanca cubierta en oro: “Esto no es material de Home Depot”

Las remodelaciones de la sede presidencial incluyen adornos en oro, decenas de pinturas y artículos de colección históricos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
12 de noviembre de 2025, 2:41 a. m.
x
Las decoraciones de Trump incluyen enchapes en oro, figuras de colección y pinturas de sus antecesores. | Foto: The Washington Post via Getty Im

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un recorrido por la Casa Blanca para presumir las remodelaciones que ha ordenado desde que regresó al poder. En una entrevista televisada, el mandatario presumió de los cambios que incluyen mucho oro en todos los rincones de la casa presidencial, ubicada en Washington D. C.

El programa será emitido este martes, 11 de noviembre, en la noche, en el programa The Ingraham Angle, que conduce la periodista de Fox News, Laura Ingraham.

x
El Despacho Oval está decorado con trofeos y recipientes de oro y plata, colecciones de la Casa Blanca. | Foto: The Washington Post via Getty Im

La presentadora compartió en sus redes sociales un fragmento de lo que fue el encuentro con Trump en la Casa Blanca y que podrán ver los espectadores este martes. En la grabación, el presidente muestra los cambios que implementó en su Despacho Oval, el cual forró en oro.

“El oro no se puede imitar, no hay pintura que lo haga”, dijo el presidente.

Contexto: “Volvió don perezoso”: Trump es captado dormido en plena conferencia en la Casa Blanca

“¿Así que estos no son de Home Depot?”, respondió la periodista, a modo de broma, en referencia a unas críticas que recibió Trump a inicios de año, cuando en las redes sociales varias personas compararon los apliques de la oficina presidencial con los que se vendían en la minorista por 18 dólares.

“No, esto no es material de Home Depot”, respondió Trump.

Pese a las críticas que le han llovido a Trump por sus opulencias en el Despacho Oval, este ha continuado decorando. Incluso, en una oportunidad anterior le aseguró a un reportero que en la oficina hacía falta vida, por lo que decidió llenarla de trofeos y jarrones de oro.

Contexto: Una persona se desmayó en el Despacho Oval de la Casa Blanca mientras Trump hacía un anuncio. Este es el angustiante video

También ha colgado más de 20 cuadros de sus antecesores. En comparación, el expresidente Joe Biden tenía solo seis cuadros, y Barack Obama contaba con dos de otros exmandatarios.

x
El presidente ha agregado más cuadros de expresidentes de Estados Unidos. | Foto: Anadolu via Getty Images

Las imágenes de los expresidentes están acompañadas con fotografías de la familia Trump, una copia de la declaración de independencia y algunos regalos que le han brindado partidarios y simpatizantes durante los meses de su segundo gobierno. Entre esos, se exhibe el trofeo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, que le regaló el presidente de la organización a Trump meses atrás.

x
Trump decoró con regalos que ha obtenido durante su segundo mandato. | Foto: Getty Images

Otros objetos que decoran el lugar —de acuerdo con los detalles que ha compartido Trump y lo que se evidencia de las ruedas de prensa televisadas— son colecciones de la Casa Blanca, como una compotera francesa del siglo XIX, algunas urnas que fueron un regalo para el expresidente James Monroe (quien estuvo al mando desde 1817 hasta 1825), y otras figuras en plata de la administración de Dwight D. Eisenhower (en la presidencia entre 1953 y 1961).

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Filipinas se recupera de la devastación por el tifón que dejó 25 muertos: estas son las imágenes

2. Último informe de Richard Ríos preocupa en Selección Colombia: justo antes del amistoso con Nueva Zelanda

3. Veterano con prótesis demanda a Delta por ser discriminado durante vuelo: “Me veían como una carga”

4. ELN admite ataque al gobernador de Arauca: “Dispararon con ligereza” y ofrece disculpas por el incidente

5. ¿Pruebas nucleares secretas?: este fue el mensaje de Rusia a Estados Unidos tras ensayos de armas atómicas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosCasa Blanca

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.