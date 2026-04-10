EE. UU. lanza “feria de aceptación de pasaportes” este abril de 2026, ¿cómo funcionan las jornadas?

El Departamento de Estado de EE. UU. habilitó jornadas especiales para los estadounidenses que tramiten sus pasaportes, en respuesta a la alta demanda que se ha venido registrando a lo largo del año. Este aumento en los solicitantes ha generado demoras en citas y entrega de documentos.

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Estas jornadas son conocidas como “ferias de aceptación de pasaportes” y buscan ampliar la capacidad de atención y facilitar el acceso al trámite para quienes no pueden acudir en horarios habituales.

La bandera de los Estados Unidos de América ondea frente al Capitolio, borrosa al fondo. Foto: Getty Images/iStockphoto

El Gobierno estadounidense señaló que estas actividades se realizan en distintos puntos de EE. UU., incluyendo universidades, oficinas públicas y centros comunitarios, donde los ciudadanos pueden iniciar el proceso de solicitud sin necesidad de esperar largos periodos por una cita convencional.

Desde marzo se vienen desarrollando estas jornadas especiales y el Departamento de Estado especificó que se llevarán a cabo hasta mayo, precisamente antes de la temporada alta de viajes de verano a mitad de año.

¿Cómo funcionan estas ferias?

Estas jornadas están están diseñadas principalmente para solicitantes por primera vez y para menores de edad, quienes deben realizar el trámite de forma presencial mediante el formulario DS-11. Los estadounidenses deben presentar el formulario oficial, prueba de ciudadanía, documento de identidad, fotografía reciente y el pago correspondiente en los puntos habilitados.

Los ciudadanos podrán asistir sin cita previa y algunas jornadas se programan en horarios extendidos, incluyendo fines de semana y horas nocturnas, para facilitar el acceso. El Departamento de Estado recomienda a los ciudadanos consultar el calendario actualizado cada semana, ya que se agregan nuevas fechas y ubicaciones de forma permanente.

Se hbilitan escuels de EE. UU. Foto: Getty Images/Mint Images RF

La iniciativa responde a un aumento histórico en la demanda de pasaportes, con millones de solicitudes anuales impulsadas por la reactivación de viajes internacionales. Sin embargo, existen opciones como renovación por correo o atención urgente en casos de viaje inminente, aunque estas requieren condiciones específicas.

¿Quiénes pueden hacerlo virtualmente?

Pueden renovar su pasaporte en línea quienes:

Tengan un pasaporte vigente o vencido recientemente

No necesiten cambiar nombre, datos personales o género

Soliciten un pasaporte estándar (no de emergencia)

Se encuentren dentro de Estados Unidos

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Quienes tramitan su pasaporte por primera vez o para menores de edad deben hacerlo de manera presencial, siguiendo este paso a paso.

Crear una cuenta en el portal oficial del Departamento de Estado Completar el formulario digital con los datos personales Subir una fotografía reciente que cumpla con los requisitos técnicos Realizar el pago en línea con tarjeta o medios autorizados Enviar la solicitud y hacer seguimiento del proceso.

Actualmente, los procesamientos presenciales se tardan entre 4 y 6 semanas para trámites regulares y entre 2 y 3 semanas para servicios urgentes con costo adicional. Normalmente puede realizarse en oficinas autorizadas como agencias federales, oficinas postales o centros de atención.