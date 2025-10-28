Suscribirse

Estados Unidos

EE. UU. presume cifras históricas de deportaciones masivas en el segundo mandato de Trump. Estos son los datos que atemorizan a inmigrantes

El presidente estadounidense planea ejecutar las mayores deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
28 de octubre de 2025, 12:39 p. m.
x
A principios de 2025, la administración realizó deportaciones masivas. | Foto: Anadolu via Getty Images

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado presentando cifras sobre las operaciones migratorias a gran escala que han ejecutado desde que Donald Trump asumió su segundo mandato presidencial en enero de 2025.

Contexto: Las nuevas normas de deportación que todo migrante debe conocer en Estados Unidos

La entidad federal, precedida por Kristi Noem, anunció que 527.000 “inmigrantes ilegales” han sido expulsados de Estados Unidos, una cifra récord tomando en cuenta los 10 meses de gestión de Trump, aunque aún está lejos del número que ostentó Barack Obama en ocho años de gobierno, con casi 3 millones de deportaciones.

Kristi Noem
La actual secretaria de Seguridad es la encargada de ejecutar la agresiva política migratoria de Trump. | Foto: Getty Images

Igualmente, el DHS afirma que el 70 % de los arrestos de ICE han sido a personas acusadas o con historial delictivo en el país norteamericano.

Las cifras de deportaciones de Trump

Tricia McLaughlin, subsecretaria de seguridad, afirma que la “Administración Trump va camino de romper récords históricos y deportar a casi 600,000 inmigrantes indocumentados para el final del primer año del presidente Donald Trump desde su regreso al cargo.

Contexto: Bloquean deportación masiva de niños latinos en EE. UU. : nuevo revés a la administración de Trump

Más de 2 millones de inmigrantes indocumentados han abandonado Estados Unidos, incluidos 1.6 millones que se han autodeportado voluntariamente, y se han producido más de 527,000 deportaciones”, enfatizó McLaughlin.

x
Personas centroamericanas en espera de recibir la figura de asilo en la frontera sur de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Además, mencionó que “la migración a través del Tapón del Darién en Panamá ha disminuido un 99.99 %”, lo que también ha disminuido considerablemente las detenciones en la frontera sur con México, ya que las personas no están optando por ingresar de esta forma a Estados Unidos.

La funcionaria también destacó el proceso de autodeportación a través de la aplicación CBP Home, la cual ofrece 1.000 dólares y un vuelo gratuito a su lugar de origen, con el beneficio de volver a EE. UU. de manera legal.

El ICE y la tensión con demócratas y ciudades santuario

Las operaciones de ICE han tenido resistencia en ciudades santuario como Los Ángeles, Nueva York y Chicago, donde manifestantes se han enfrentado a las fuerzas del por la irrupción en su territorio.

Fotos de la semana 17 octubre
Agentes de ICE detienen a un manifestante mientras otros manifestantes intentan detenerlos en East Side, Chicago, el 14 de octubre de 2025. | Foto: AP

“Los alborotadores y los políticos santuario no han disuadido a ICE ni a CBP en su misión de proteger la patria de quienes no tienen derecho a estar en Estados Unidos”, asegura el comunicado el DHS.

Mandatarios demócratas como el gobernador de California, Gavin Newsom, el gobernador de Illinois, JB" Pritzker, o el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, han enfrentado las políticas migratorias de Trump.

Igualmente, varias ONG han denunciado extralimitaciones de ICE en su fuerza e incluso ilegalidad en sus operativos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así se cocinó el aterrizaje de Juan Carlos Pinzón al partido de Ingrid Betancourt: las conversaciones empezaron en junio de 2025

2. Gobernador DeSantis impulsa clubes conservadores en escuelas de Florida y desata una nueva controversia

3. Delantero de Selección Colombia se confiesa y pide llegar a Nacional: “Es lo que más quiero”

4. “Estamos librando una guerra”: la dura amenaza de Donald Trump a los cárteles de drogas en la región

5. El duro cuestionamiento del gobernador de Antioquia al Gobierno nacional por no girar la plata para la consulta de la Región Metropolitana

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosTrumpInmigracióndeportaciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.