EE. UU. revela el único requisito que deben cumplir los inmigrantes para jubilarse, y no es la edad

La Administración del Seguro Social (SSA) ratificó los criterios fundamentales para recibir los beneficios de jubilación en Estados Unidos. La entidad enfatizó que no es suficiente cumplir la edad mínima requerida para retirarse.

De acuerdo con la normativa actual, no basta con haber cumplido los 62 años: también es necesario haber reunido un número mínimo de créditos laborales para poder comenzar el proceso de jubilación.

La entidad enfatizó que no es suficiente con cumplir la edad mínima requerida para retirarse. | Foto: Getty Images

Lo único que deben tener los inmigrantes para jubilarse en Estados Unidos

¿Qué sucede si no tiene todos los créditos?

La SSA señala que no es posible otorgar beneficios si el solicitante no ha acumulado la cantidad necesaria de créditos. En otras palabras, aunque se haya alcanzado la edad mínima, sin el historial laboral exigido, no se puede acceder a la jubilación.