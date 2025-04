El acuerdo entre el IRS y el ICE afectará a migrantes indocumentados en California que no cumplan con este requisito

El problema radica en un nuevo intercambio de información que podría poner en peligro a aquellos que no cumplen con los requisitos relacionados con los impuestos y su estatus migratorio.

En California esta medida tiene un impacto particular. Aunque en el condado de Los Ángeles se amplió el plazo para presentar impuestos hasta octubre debido a los incendios, en otras áreas del estado no se aplica esa extensión. Por lo tanto, aquellos que no cumplan con este requisito podrían verse obligados a tomar decisiones urgentes y complicadas.