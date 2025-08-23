El aeropuerto internacional de Miami es una de las terminales aéreas más transitadas de los Estados Unidos, al ser uno de los principales puntos de entrada a ese país.

Pero pese a su importancia, un reciente estudio hecho por la empresa de embalaje Arka y publicado por Miami New Times, lo ha nombrado como el peor del mundo en materia de equipaje extraviado.

¿Por qué es catalogado como el aeropuerto que pierde más equipajes?

Según la empresa en mención, el MIA pierde aproximadamente 306 maletas por cada millón de vuelos, lo que representa alrededor de 5.5 bultos por cada 1.000 pasajeros que transitan el aeropuerto.

Los autores del estudio realizaron un seguimiento de las búsquedas en líneas que se referían a los servicios de objetos perdidos, para determinar la cantidad de búsqueda por millón de pasajeros, según describió la publicación Travel + Leisure.

No es la primera vez que este aeropuerto ha sido calificado entre los que más pierden equipajes, pero este nuevo informe refuerza que es necesario que en esta terminal se mejore la experiencia de los usuarios frente al manejo de su equipaje.

Según el análisis publicado por Miami News Times, este problema se debe a una combinación de varios factores, entre ellos, está la congestión en las áreas de recogida de equipaje y la falta de coordinación entre las aerolíneas y los operadores aeroportuarios.

En muchos casos, los pasajeros se ven obligados a esperar días, e incluso semanas, para recuperar sus maletas.

El informe también indica que los problemas son más comunes en vuelos internacionales, en los que las conexiones son más rápidas y el riesgo de extravío es mayor.

Aeropuerto Internacional de Miami: El peor del mundo en equipaje extraviado. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Medidas para mejorar la experiencia del cliente

Para atender la creciente demanda a la que se enfrenta este aeropuerto, está en mora implementar un proyecto de renovación valorado en 9.000 millones de dólares.

Dentro de esta estrategia estaría la creación de nuevas áreas de embarque, reparación de pasillos y remodelación general de terminales.

Con esto, se reforzaría la infraestructura de la terminal aérea y sería mucho más moderna, de acuerdo a lo que exige su amplia demanda.

Las autoridades del Aeropuerto Internacional de Miami han respondido a las críticas diciendo que están trabajando en mejorar el sistema de manejo de equipaje.

Sin embargo, expertos en la industria indican que para resolver este problema se requiere una inversión significativa en nuevas tecnologías de rastreo y en mejorar el sistema de comunicación entre aerolíneas y operadoras del aeropuerto.

“La tecnología de rastreo y la implementación de un sistema de comunicación más eficiente entre todos los actores son clave para mejorar la experiencia del pasajero”, comentó Louis Miller, director ejecutivo de una consultora aeroportuaria, en una entrevista con Travel Weekly.

El desafío que enfrenta este aeropuerto es muy importante para mejorar su servicio y garantizarle una experiencia de viaje positiva a sus clientes.