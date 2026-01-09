El alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, volvió a insistir este viernes, 9 de enero, en su condena enérgica contra la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de que un agente federal disparara y matara a una mujer de 37 años el pasado miércoles durante una operación en la ciudad.

Frey ha calificado la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que sostiene que el agente actuó en defensa propia, como “basura” y ha mantenido su exigencia de que la agencia deje de operar en Minneapolis.

En una conferencia de prensa, el alcalde dijo que tras revisar el video del incidente, la explicación del DHS no coincide con las imágenes y, por eso, considera que la narrativa de “defensa propia” es falsa.

Mensaje directo de Frey y el rechazo a la narrativa federal

La frase que ha captado atención nacional:“ICE, lárguense de Minneapolis”, fue pronunciada por Frey en su rueda de prensa del miércoles y ha sido reafirmada en sus declaraciones públicas.

El alcalde dejó claro que, aunque algunos sectores han cuestionado su tono, él no se retractará porque, la pérdida de una vida humana es infinitamente más grave que cualquier palabra ofensiva.

Frey enfatizó hoy que su administración trabajará para asegurar que la muerte de la mujer sea plenamente investigada y que los familiares obtengan respuestas, subrayando que la ciudad está comprometida con la justicia y la paz social.

Sus palabras cobran mayor relevancia en un escenario político marcado por debates intensos sobre el rol de las agencias federales en las ciudades y sobre el alcance de las operaciones migratorias en comunidades locales.

NEW: Democratic Mayor Jacob Frey doubles down on his statement after he told ICE to "get the F*** out of Minneapolis." pic.twitter.com/YIzbRysJGM — Fox News (@FoxNews) January 9, 2026

Según Fox 9, hoy Minneapolis sigue siendo escenario de protestas y tensiones por la presencia de ICE en la ciudad.

Grupos de vecinos y activistas se han concentrado frente a la sede de la oficina local de inmigración, reclamando justicia para Renee Nicole Good, la mujer que fue asesinada por un agente federal.

La policía local ha mantenido un despliegue moderado para evitar enfrentamientos, mientras el alcalde Frey sigue exigiendo que las agencias federales permitan el acceso completo de investigadores estatales a la evidencia del incidente.

Trump defiende a agente del ICE tras tiroteo en Minneapolis y desata choque con autoridades locales

En paralelo, la discusión política se intensifica a nivel estatal y nacional. Líderes demócratas respaldan la exigencia de Frey de mayor transparencia, mientras que legisladores conservadores defienden la actuación del agente de ICE y critican la retórica del alcalde.

La situación ha colocado a Minneapolis en el centro del debate sobre el papel de las agencias federales en ciudades locales y sobre el manejo de operaciones migratorias, con la atención mediática enfocada en la seguridad, los derechos civiles y la rendición de cuentas de las autoridades.