Estados Unidos

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, vuelve a arremeter contra ICE tras el tiroteo fatal

Un día después de sus primeras declaraciones, el alcalde demócrata reafirmó su rechazo a la versión federal y defendió nuevamente su llamado a que ICE abandone la ciudad.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

9 de enero de 2026, 6:29 p. m.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, durante su rueda de prensa de hoy, reafirmando su llamado a que ICE abandone la ciudad tras el tiroteo fatal.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, durante su rueda de prensa de hoy, reafirmando su llamado a que ICE abandone la ciudad tras el tiroteo fatal. Foto: Captura de pantalla X@FoxNews

El alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, volvió a insistir este viernes, 9 de enero, en su condena enérgica contra la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de que un agente federal disparara y matara a una mujer de 37 años el pasado miércoles durante una operación en la ciudad.

Frey ha calificado la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que sostiene que el agente actuó en defensa propia, como “basura” y ha mantenido su exigencia de que la agencia deje de operar en Minneapolis.

En una conferencia de prensa, el alcalde dijo que tras revisar el video del incidente, la explicación del DHS no coincide con las imágenes y, por eso, considera que la narrativa de “defensa propia” es falsa.

Lo que dice realmente la ley de EE. UU. sobre el uso de armas por parte de agentes de ICE: ¿es legal? El marco legal federal autoriza a oficiales de inmigración a portar y usar armas, pero impone límites estrictos

Mensaje directo de Frey y el rechazo a la narrativa federal

La frase que ha captado atención nacional:“ICE, lárguense de Minneapolis”, fue pronunciada por Frey en su rueda de prensa del miércoles y ha sido reafirmada en sus declaraciones públicas.

Noticias Estados Unidos

Trump revela detalles del más reciente petrolero capturado en el Caribe: EE. UU. decide qué empresas operan y supervisarán las ventas

Noticias Estados Unidos

Minneapolis en tensión: supuesta cámara de ICE muestra el momento clave del tiroteo”

Deportes

Definido el calendario del PGA Tour 2026: ¿cuándo inicia el circuito de golf más importante del mundo?

Noticias Estados Unidos

Rio atmosférico en Estados Unidos traerá importantes fenómenos meteorológicos: “preocupaciones por inundaciones y avalanchas”

Noticias Estados Unidos

Lo que dice realmente la ley de EE. UU. sobre el uso de armas por parte de agentes de ICE: ¿es legal?

Noticias Estados Unidos

Cambios en visas de trabajo H-2B en EE. UU. podrían afectar a miles de personas que busquen laborar temporalmente

Noticias Estados Unidos

Tiroteo en Portland: Agentes de la Patrulla Fronteriza hirieron a bala a pareja de venezolanos

Mundo

Rusia confirma liberación de dos ciudadanos detenidos en petrolero confiscado por Estados Unidos

Gente

“¿Qué hace viviendo en un país como USA?”: Margarita Rosa de Francisco tuvo fuerte cruce con exfutbolista Lucas Jaramillo

Mundo

Caos en juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos: abogado se presentó a defender al dictador sin autorización

El alcalde dejó claro que, aunque algunos sectores han cuestionado su tono, él no se retractará porque, la pérdida de una vida humana es infinitamente más grave que cualquier palabra ofensiva.

Frey enfatizó hoy que su administración trabajará para asegurar que la muerte de la mujer sea plenamente investigada y que los familiares obtengan respuestas, subrayando que la ciudad está comprometida con la justicia y la paz social.

Sus palabras cobran mayor relevancia en un escenario político marcado por debates intensos sobre el rol de las agencias federales en las ciudades y sobre el alcance de las operaciones migratorias en comunidades locales.

Según Fox 9, hoy Minneapolis sigue siendo escenario de protestas y tensiones por la presencia de ICE en la ciudad.

Grupos de vecinos y activistas se han concentrado frente a la sede de la oficina local de inmigración, reclamando justicia para Renee Nicole Good, la mujer que fue asesinada por un agente federal.

La policía local ha mantenido un despliegue moderado para evitar enfrentamientos, mientras el alcalde Frey sigue exigiendo que las agencias federales permitan el acceso completo de investigadores estatales a la evidencia del incidente.

Trump defiende a agente del ICE tras tiroteo en Minneapolis y desata choque con autoridades locales

En paralelo, la discusión política se intensifica a nivel estatal y nacional. Líderes demócratas respaldan la exigencia de Frey de mayor transparencia, mientras que legisladores conservadores defienden la actuación del agente de ICE y critican la retórica del alcalde.

La situación ha colocado a Minneapolis en el centro del debate sobre el papel de las agencias federales en ciudades locales y sobre el manejo de operaciones migratorias, con la atención mediática enfocada en la seguridad, los derechos civiles y la rendición de cuentas de las autoridades.

Más de Noticias Estados Unidos

El presidente Donald Trump anunció que impondrá un arancel del 25% a los países que compren gas o Petróleo de Venezuela.

Trump revela detalles del más reciente petrolero capturado en el Caribe: EE. UU. decide qué empresas operan y supervisarán las ventas

Grabaciones que circulan en redes muestran el momento en que un agente del ICE dispara contra Renee Nicole Good en Minneapolis, mientras la autenticidad de las imágenes sigue en revisión.

Minneapolis en tensión: supuesta cámara de ICE muestra el momento clave del tiroteo”

x

Definido el calendario del PGA Tour 2026: ¿cuándo inicia el circuito de golf más importante del mundo?

Varios estados del este de EE. UU. se preparan ante la llegada de una tormenta que podría dejar fuertes lluvias y vientos.

Rio atmosférico en Estados Unidos traerá importantes fenómenos meteorológicos: “preocupaciones por inundaciones y avalanchas”

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, durante su rueda de prensa de hoy, reafirmando su llamado a que ICE abandone la ciudad tras el tiroteo fatal.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, vuelve a arremeter contra ICE tras el tiroteo fatal

La legislación federal permite el uso de armas solo bajo estándares estrictos de necesidad y proporcionalidad.

Lo que dice realmente la ley de EE. UU. sobre el uso de armas por parte de agentes de ICE: ¿es legal?

A partir del 1 de octubre de 2025, solicitar la visa americana en Colombia será más costoso.

Cambios en visas de trabajo H-2B en EE. UU. podrían afectar a miles de personas que busquen laborar temporalmente

x

Tiroteo en Portland: Agentes de la Patrulla Fronteriza hirieron a bala a pareja de venezolanos

x

Trump defiende a agente del ICE tras tiroteo en Minneapolis y desata choque con autoridades locales

Donald Trump aseguró que atacará los carteles de la droga de México.

Donald Trump descarta un segundo ataque a Venezuela tras liberación de presos políticos

Noticias Destacadas