El listado de países que no requieren visa para entrar a Estados Unidos en 2024

Sin embargo, no siempre el mencionado documento es necesario para llegar a Estados Unidos, puesto que existe el denominado Programa de Exención de Visas. De acuerdo con los consulados estadounidenses, un total de 40 países ingresan a esta atractiva modalidad que no demanda de la visa para poder llegar a algún estado norteamericano.

Colombia no hace parte del listado, pero eso no quiere decir que no se esté llevando a cabo negociaciones al respecto; de hecho, en septiembre de este año (2023) el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, habló sobre la posible discusión de la exención de visa para el país latino, pero es el momento en el que todo no es más que un mero planteamiento.