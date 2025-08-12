Emergencia en Nueva Jersey: 200 mil personas siguen sin agua potable

Casi 200 mil residentes del norte de Nueva Jersey han resultado afectados por la ruptura del conducto principal en la ciudad de Paterson.

La situación ha afectado a miles de familias y comercios, quienes hasta el momento se encuentran o con una mínima presión de agua o sin acceso a este servicio.

¿Cuánto durará la emergencia por agua potable?

En la madrugada del 8 de agosto ocurrió el daño que mantiene en alerta a los habitantes de Paterson, Prospect Park, Haledon y North Haledon.

Según lo que ha informado la Comisión del Agua del Valle del Passaic (PVWC), la avería ocurrió en una tubería de 76 centímetros, lo que ha provocado la caída de presión y el corte del suministro del líquido.

La reparación ha tomado más tiempo del esperado debido a que no ha sido posible aislar el punto exacto de la ruptura y por la necesidad de fabricar piezas específicas para poder realizar los arreglos correspondientes.

Los habitantes de Paterson aún no cuentan con suministro de agua potable, por lo que se recomienda hervirla antes de consumirla. | Foto: Getty Images

Hervir el agua antes de consumirla

Las autoridades han recomendado hervir el agua para poder consumirla sin problema, mientras pasa la crisis y se logran hacer los arreglos correspondientes.

“una vez que recuperemos la presión, debemos realizar muestreos y una limpieza interna del sistema, por lo que la advertencia de hervir el agua se mantendrá al menos un día más después de garantizar el restablecimiento”, afirmó Jim Mueller, director ejecutivo de la PVWC.

Esta recomendación aplica tanto para los hogares como para los comercios. De manera que los habitantes de esta comunidad, deberán hervir por un minuto el agua, antes de consumirla, de cocinar, de hacer fórmulas para bebés e incluso de lavar utensilios.

También, se sugiere no llenar grandes recipientes, ni regar jardines o abrir hidrantes, hasta nuevo aviso.

Por otra parte, La PVWC y las autoridades municipales han instalado duchas y baños portátiles en varias zonas de Paterson, donde el corte es total.

De hecho, el ayuntamiento habilitó un “área de confort” en el John F. Kennedy High School, primero con baños y, desde el domingo, con duchas móviles.

De igual forma, se están distribuyendo de forma gratuita varias botellas de agua potable en sitos considerados como críticos y sistemas temporales de bombeo, con el fin de no dejar sin este recurso vital a la comunidad.

Pese a los esfuerzos de las autoridades, la paciencia de la población ha comenzado a llegar a su límite, más cuando se esperaba que durante el fin de semana se pudiera solucionar la situación.

Al parecer, la complejidad técnica es bastante grande y aunque se espera que la solución sea pronta, se ha advertido que el restablecimiento del agua potable se hará de forma gradual, luego de haber pasado por varias pruebas de seguridad.

Las causas del daño todavía son tema de investigación, lo que sí es cierto es que se ha puesto en tela de juicio la seguridad de la infraestructura hídrica de los lugares que son altamente poblados.