Estados Unidos

Enfermera se vuelve viral tras salvarle la vida con RCP a un mapache bebé borracho en EE. UU.: aquí el video

La mujer aseguró que al ver al animal sufriendo se activó su instinto de madre.

Redacción Mundo
13 de septiembre de 2025, 4:00 p. m.
enfermera mapache
La enfermera rescató al mapache de un contenedor de basura. | Foto: Tomada de redes sociales

Una enfermera de Estados Unidos se volvió viral en redes sociales gracias a un video que la muestra salvándole la vida a un mapache, al que tuvo que practicarle RCP.

La profesional de la salud se encontró con el pequeño animal en las calles del estado de Kentucky. Este estaba sufriendo debido a que había comido demasiados duraznos fermentados, por lo que estaba borracho luchando por su vida. Ante la situación, la enfermera acudió a su rescate.

El insólito momento quedó registrado en video, y ha sido compartido por miles de personas en las redes sociales.

enfermera mapache
enfermera mapache | Foto: Tomada de redes sociales

Se trata de Misty Combs, que trabaja en el Departamento de Salud del condado de Letcher, en la ciudad de Whitesburg, de acuerdo con los detalles de la prensa local.

Según la mujer, activó su “instinto maternal” al toparse con el mapache inconsciente en un contenedor de basura, cerca de su lugar de trabajo.

“Nuestro departamento de salud está justo al lado de Kentucky Mist Moonshine, que es una destilería, y habían puesto algunos duraznos fermentados en su contenedor de basura, y supongo que los dos mapaches bebé se habían metido en el contenedor y se quedaron atrapados”, detalló Combs al medio local Lex18.

Detalló que en el lugar estaba la mamá de los mapaches, buscando desesperadamente a sus crías.

“Fui y pensé que teníamos que sacarlos. Supongo que fue como si el instinto maternal que hay en mí se activara, como si viera a esa mamá, y se esforzara tanto por recuperar a sus bebés, pero no supiera qué hacer”, continuó.

Por lo que, con ayuda de una pala, sacó a los animales del contenedor de basura. Uno de los mapaches bebé salió corriendo en busca de su mamá, mientras que el otro quedó tendido en el suelo y no respondía.

“Todos los que estaban cerca decían que estaba muerto y que no iban a recuperarse. Y no respiraba, estaba lleno de agua, como si pudieras sentir el agua dentro”, detalló a Lex18.

enfermera mapache
enfermera mapache | Foto: Tomada de redes sociales

“Así que, inmediatamente, empecé a hacerle la RCP”, dijo la enfermera.

Mientras tanto, sus compañeros de trabajo optaron por grabarla. En el video, se ve a Combs ejerciendo presión sobre el pecho del mapache bebé, le da vuelta y le realiza masajes en el lomo para que este pueda respirar. Minutos después, el animal reacciona.

“Durante todo el tiempo que lo hice, tenía miedo de que recuperara la consciencia y me devorara”, afirmó Combs. “Los mapaches son portadores de rabia. Así que eso me daba miedo”.

Estados Unidos

Noticias Destacadas

