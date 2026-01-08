Estados Unidos

“Esta votación no detendrá nuestra misión en Venezuela”: congresista de EE. UU. se opone al freno de los legisladores para Trump

El legislativo aprobó una medida para que Trump y su Gobierno presenten las propuestas antes de iniciar con acciones militares en Latinoamérica.

Redacción Mundo
9 de enero de 2026, 2:30 a. m.
Carlos Giménez ha sido un aliado en los ataques de EE. UU. a Venezuela.
Carlos Giménez ha sido un aliado en los ataques de EE. UU. a Venezuela. Foto: GETTY Y @USNAVY

Este jueves, 8 de enero, el Congreso de Estados Unidos votó a favor de una ley que obliga al presidente Donald Trump consultar al legislativo antes de tomar una decisión militar sobre el territorio de Venezuela, luego de que las tropas estadounidenses fueron enviadas con la misión de capturar a Nicolás Maduro, quien está privado de su libertad en un centro de detención en Nueva York, junto con su esposa, Cilia Flores.

A la medida, que representa un golpe para la Casa Blanca, se unieron varios republicanos: Los senadores Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins, Todd Young y Josh Hawley.

Ante la situación, el congresista republicano Carlos Giménez —quien ha expresado su sólido apoyo a los ataques en el Caribe—, sentenció que “esta votación no detendrá nuestra misión en #Venezuela”.

Nicolás maduro
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el sábado 3 de enero. Foto: GC Images

“Lo que el presidente Trump ha logrado al capturar al dictador narcoterrorista Maduro es nada menos que extraordinario: Trump ha dado un mazazo al equivalente en nuestro hemisferio del Muro de Berlín”, aseguró Giménez en un trino publicado después de la votación.

