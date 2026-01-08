“Esta votación no detendrá nuestra misión en Venezuela”: congresista de EE. UU. se opone al freno de los legisladores para Trump

Este jueves, 8 de enero, el Congreso de Estados Unidos votó a favor de una ley que obliga al presidente Donald Trump consultar al legislativo antes de tomar una decisión militar sobre el territorio de Venezuela, luego de que las tropas estadounidenses fueron enviadas con la misión de capturar a Nicolás Maduro, quien está privado de su libertad en un centro de detención en Nueva York, junto con su esposa, Cilia Flores.

A la medida, que representa un golpe para la Casa Blanca, se unieron varios republicanos: Los senadores Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins, Todd Young y Josh Hawley.

Ante la situación, el congresista republicano Carlos Giménez —quien ha expresado su sólido apoyo a los ataques en el Caribe—, sentenció que “esta votación no detendrá nuestra misión en #Venezuela”.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el sábado 3 de enero.

“Lo que el presidente Trump ha logrado al capturar al dictador narcoterrorista Maduro es nada menos que extraordinario: Trump ha dado un mazazo al equivalente en nuestro hemisferio del Muro de Berlín”, aseguró Giménez en un trino publicado después de la votación.

“Toda nuestra región está agradecida y nuestro país es mucho más seguro por ello”, continúa su mensaje. “Es lamentable que algunos colegas del Senado decidieran hoy votar con el régimen en Caracas”.

“¡No dejaremos de luchar hasta que Venezuela haya transitado con éxito hacia la democracia próspera que sabemos que puede ser!“, concluyó el congresista.

La administración de Trump no ha pedido la autorización del Congreso para llevar a cabo las operaciones militares en el Caribe y en el Pacífico donde, desde septiembre del año pasado, las fuerzas armadas han bombardeado decenas de barcos —presuntamente traficantes de droga—, y han muerto más de 100 personas.

Algunos demócratas, y tribunales alrededor del país, han intentado bloquear las acciones del Gobierno, y han solicitado las pruebas de que las víctimas de aquellos operativos en efecto tenían vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, el Gobierno no ha presentado sus investigaciones y continúa efectuando las labores en aguas internacionales.

El presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AP

Algunos republicanos, que habían rechazado la ley votaciones anteriores, cambiaron de opinión en último momento, optando este jueves por apoyar la medida que le pide a presidencia consultar sus siguientes movimientos. Entre esos, figura el senado Todd Young, del estado de Indiana, quien dijo en un comunicado: “El presidente Trump hizo campaña contra las guerras eternas, y lo apoyo firmemente en esa postura”.

No obstante, consideró que “una campaña prolongada en Venezuela que involucre al ejército estadounidense, aunque no fuera intencionada, sería lo contrario del objetivo del presidente Trump de poner fin a los enredos extranjeros”.