Estados Unidos

Estados Unidos cambia reglas para visas: así será el nuevo proceso

La política de visas no inmigrantes cambió algunos requisitos para la solicitud.

Redacción Mundo
21 de octubre de 2025, 6:49 p. m.
Ingresar a Estados Unidos requiere los papeles migratorios que se le imponen a cada país | Foto: Getty Images

Estados Unidos viene cambiando su política de visas desde que Donald Trump asumió su segundo mandato presidencial y, en este caso, se modificó una política de emisión de visas no inmigrantes, que disminuye la flexibilidad de las solicitudes.

Este tipo de documento, conocido como visas NIV, ahora solo podrán ser solicitadas en la embajada o consulado del respectivo país de origen o de residencia de la persona interesada.

Contexto: Visa americana: requisitos para acceder a la exención de entrevistas en Colombia, a partir de septiembre
USCIS ofrece mecanismos legales para acelerar algunos de los trámites migratorios
USCIS ofrece mecanismos legales para acelerar algunos de los trámites migratorios | Foto: Getty Images

Otrora era posible solicitar este tipo de visa en embajadas que no necesariamente fura del lugar de nacimiento de la persona. Sin embargo, esto repercutía de forma negativa en la posibilidad de que el documento fuera aprobado.

¿Cómo prepararse para la solicitud de visas NIV?

Si, como ciudadano de su país, se le exige visa para ingresar a Estados Unidos por motivos de turismo, trabajo o negocios, deberá tramitarla ante la embajada correspondiente a su lugar de residencia, de acuerdo con la normativa actualizada.

Contexto: ¿Cuántas veces puede entrar a Estados Unidos si le otorgaron visa tipo B1/B2? Recomendaciones para usarla de forma correcta

En este caso, debe demostrar ante los funcionarios migratorios que dicha dirección es el lugar donde vive.

Esto se adjuntará casi que al principio del diligenciamiento del formulario DS-160, donde deberá poner múltiples datos personales, los cuales deben ser coherentes con los documentos de soporte que brinde en la solicitud.

La asignación de la entrevista

Después de completar el formulario mencionado, viene el momento de escoger la fechas para la entrevista con la embajada dispuesta para el proceso.

La gente se desilusiona al enterarse de que su cita para la visa fue cancelada en la Embajada de Estados Unidos el 27 de enero de 2025 en Bogotá, Colombia. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ordenó la suspensión de la emisión de visas en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá el 26 de enero tras la negativa del presidente Gustavo Petro a recibir vuelos con inmigrantes deportados de Estados Unidos
Las citas en la capital colombiana se dan en la embajada principal de EE. UU. en el país. | Foto: Getty Images

La política de entrevistas también sufrió modificaciones, y aunque sigue habiendo excepciones para no presentarla, la mayoría de solicitantes debe hacerlo de forma presencial.

En el caso de Colombia, se hace a partir de dos fechas. La primera está dispuesta para la toma de datos biométricos, datos que usarán las agencias migratorias para revisar la información que consideren.

Contexto: Estados Unidos dejará ingresar a extranjeros con este documento especial, no es la visa ni el pasaporte

El segundo encuentro ya se trata de la entrevista en personas con algún cónsul. Allí, le harán preguntas relevantes que confirmen que no tiene intenciones de quedarse en Estados Unidos más allá de lo permitido.

Aquí es donde la información proporcionada en el D-160 debe ser coherente con las respuestas a dicho interrogatorio.

Por esta razón, se aconseja que no se mienta en ningún apartado de la solitud y procurar ir lo más tranquilo posible.

Estados UnidosVisa a EE.UU.

