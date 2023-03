Estados Unidos se le voltea a Ucrania en medio de la invasión de Rusia; peligra un gran paquete económico de ayuda

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, rechazó la invitación del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para visitar Kiev y reafirmó que la ayuda no es un “cheque en blanco”.

“Nada de cheques en blanco, ¿de acuerdo? Desde esa perspectiva, no tengo que ir a Ucrania para comprender dónde hay o no un cheque en blanco. Seguiré recibiendo mis informes, pero no tengo que ir a Ucrania o a Kiev para verlo. Y mi punto de vista siempre ha sido, no daré un cheque en blanco para nada”, enfatizó el político republicano.

Kevin McCarthy ha puntualizado que China no condicionará sus movimientos: "No pueden decirme adónde puedo o no puedo ir". - Foto: REUTERS

Así, McCarthy dijo que los representantes de su partido en la Cámara, donde son mayoría, no aprobarán de manera automática ningún paquete de ayuda económica adicional a Ucrania propuesto por la administración Biden sin ser analizado.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, invitó a visitar Kiev a McCarthy para que pueda valorar él mismo cuál es la situación tras un año de guerra, en medio de las diferentes opiniones dentro del Partido Republicano sobre si seguir o no participando en esta guerra la cual ya cumplió un año.

El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy señala la placa de su nueva oficina montada sobre la puerta de la oficina del Portavoz - Foto: REUTERS

“Señor McCarthy, tiene que venir aquí para ver cómo trabajamos, qué está pasando, qué causó la guerra, qué personas y quiénes están luchando y luego haga sus suposiciones”, fueron las palabras de Zelenski a McCarthy durante una entrevista con CNN.

Zelenski aseguró que cree que McCarthy nunca ha visitado Ucrania y que hacerlo le “ayudaría” a tomar una postura, señalando además que cuando demócratas y republicanos se acercan de manera conjunta a Ucrania son conscientes de cómo se invierte “cada dólar” que se destina para luchar contra Rusia en esta guerra.

En ese sentido, Zelenski afirmó que a Ucrania no le importa de qué lado de la política estadounidense venga el apoyo “siempre que sea poderoso y constante”, reconociendo al mismo tiempo el “esfuerzo bipartidista” actual que les está permitiendo seguir prestando batalla al Ejército ruso.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, insiste en acortar los tiempos para recibir asistencia militar. - Foto: Reuters / Valentyn Ogirenko

Ante las voces cada vez más ruidosas dentro del seno republicano sobre la conveniencia de seguir destinando sumas millonarias a esta guerra, Zelenski se ha mostrado tranquilo, pues aseguró que son varios los congresistas de ese partido que le han mostrado la intención de seguir apoyando a Ucrania.

El pasado 3 de marzo Estados Unidos anunció una nueva partida de ayuda militar a Ucrania por 400 millones de dólares la cual consiste principalmente en provisión de municiones.

Esta nueva asistencia contempla municiones para los sistemas de lanzamiento de cohetes Himars utilizados efectivamente por las fuerzas ucranianas, así como para los vehículos blindados tipo Bradley y otros equipos estadounidenses ya suministrados, indicó un comunicado del Departamento de Estado.

El presidente Joe Biden visitó hace poco Ucrania y prometió más ayuda económica y militar al país invadido por Rusia - Foto: AP

“Solo Rusia puede poner fin a su guerra hoy. Hasta que Rusia la continúe, y mientras sea necesario, estaremos unidos detrás de Ucrania para reforzar su Ejército sobre el terreno para que Ucrania esté en la posición más fuerte posible en la mesa de negociaciones”, dijo agregó el texto.

Este anuncio coincide con la visita a la Casa Blanca el viernes del canciller alemán, Olaf Scholz, quien entre otras cosas debía abordar la situación de Ucrania y la coordinación bilateral de asistencia.

Varios países occidentales han prometido al presidente ucraniano acelerar el suministro de armas y municiones para permitir que las fuerzas ucranianas puedan lanzar una nueva ofensiva contra las tropas rusas invasoras, básicamente en el este del país.

Un militar ucraniano dispara un arma antitanque que probablemente pudo ser dada por el gobierno de Estados Unidos para repeler los ataques rusos - Foto: AP

Estados Unidos ha entregado o prometido más de 32.000 millones de dólares en armamento diverso a las fuerzas de Kiev desde el inicio de la ofensiva rusa el 24 de febrero de 2022; sin embargo, la ayuda podría peligrar si desde el Congreso no se aprueban los fondos.

Con información de Europa Press y AFP