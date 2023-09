Este es el acumulado del Powerball para el sorteo de este 20 de septiembre

Los números ganadores del pasado lunes

El gran bote al que ha llegado la lotería del Powerball se da luego de que el pasado lunes, 18 de septiembre, y en varios sorteos previos, los apostadores no hubiesen logrado atinar a la combinación correcta de las 5 balotas y la súper balota.

De acuerdo con el deporte que entrega la misma lotería, en el pasado sorteo, solamente una persona alcanzó a acertar la totalidad de la balotas blancas; no obstante, la suerte no le acompañó del todo, pues no logró acertar a la súper balota roja.