Esto es lo que debe hacer para que su cuenta bancaria no sea transferida al Gobierno Estatal

Diferentes bancos en Estados Unidos notifican a sus clientes sobre los procedimientos aplicables a productos inactivos por períodos prolongados, de acuerdo con las normativas estatales sobre bienes no reclamados. Si una cuenta no registra movimientos en un lapso de entre tres y cinco años dependiendo de la legislación local, las entidades financieras están obligadas a transferir los fondos al estado correspondiente.

Este proceso, conocido como escheatment , no solo se aplica a cuentas corrientes y de ahorro, sino también a otros productos financieros, como certificados de depósito (CD), cuentas individuales de jubilación (IRA), cheques de caja no cobrados, acciones, bonos y cajas de seguridad. Aunque los fondos transferidos pueden recuperarse posteriormente, el trámite requiere gestiones adicionales y puede tardar semanas o incluso meses.

¿Cuándo se considera que una cuenta está en riesgo?

La inactividad financiera está regulada por la legislación de cada estado. Si una cuenta no registra movimientos como depósitos, retiros o consultas de saldo durante un período determinado, puede ser considerada abandonada. En ese caso, el banco debe notificar al titular. Si no recibe respuesta, los fondos son transferidos al estado como bienes no reclamados.