Estados Unidos

Exdirector del FBI desafía a Trump: alega “venganza personal” y busca anular su juicio

James Comey además denunció se victima de una persecución política.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

21 de octubre de 2025, 2:22 a. m.
James Comey, exdirector de la policía federal (FBI).
James Comey, exdirector de la policía federal (FBI) fue acusado por obstrucción a una comisión de investigación parlamentaria y falso testimonio ante el Congreso. | Foto: AFP

El exdirector del FBI, James Comey, solicitó este lunes 20 de octubre que se anulen todos los cargos en su contra, al argumentar que son motivados únicamente por el “rencor personal” del presidente Donald Trump.

Comey, de 64 años y férreo crítico de Trump, considera que el caso en su contra es “una acusación vengativa y selectiva” que debería ser anulada.

Contexto: Fiscal General que desafió a Trump cae en desgracia: fue acusada por esta insólita razón

El exjefe del FBI se declaró no culpable el pasado miércoles 8 de octubre de los cargos de obstrucción a una comisión de investigación parlamentaria y falso testimonio ante el Congreso. Enfrenta hasta cinco años de prisión si lo declaran culpable.

Su defensa indicó en un recurso presentado este lunes ante una corte de distrito de Virginia que la inculpación de Comey es “un atroz abuso de poder del gobierno federal”.

El exdirector del FBI, James Comey, habla con miembros de la prensa en el edificio Rayburn de la Cámara de Representantes
Comey acusa a Trump de usar la justicia como arma política | Foto: Getty Images

“La Constitución de Estados Unidos otorga a los individuos el derecho a expresarse contra el gobierno y, a su vez, prohíbe al gobierno tomar represalias contra individuos por su discurso”, señaló.

“El presidente Trump ordenó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que acuse a Comey por rencor personal y porque el mismo ha criticado frecuentemente al presidente por su forma de gobernar”, añadió.

El exjefe de la policía federal fue destituido por Trump en el año 2017, durante su primer mandato, mientras el Buró Federal de Investigaciones (FBI) investigaba una posible injerencia rusa en la campaña electoral de 2016 que lo llevó al poder inicialmente. Desde entonces, es uno de los objetivos de represalias del mandatario.

En el pasado mes de septiembre, el presidente estadounidense reclamó públicamente a su secretaria de Justicia, Pam Bondi, sorprendido por el hecho de que Comey aún no hubiera sido acusado.

Luego obligó a dimitir al fiscal del distrito este de Virginia, Erik Siebert, reprochándole implícitamente su falta de empeño en este caso. Trump lo reemplazó rápidamente con Lindsey Halligan, una asesora de la Casa Blanca, pese a no tener experiencia en la fiscalía.

Halligan inició las acciones legales que condujeron a la imputación de Comey el pasado jueves 25 de septiembre, en relación con su testimonio oral ante el Senado en septiembre de 2020.

Después de procesar con éxito a Trump, la exfiscal general de Nueva York, Letitia James, fue acusada este mes de octubre por fraude bancario y falso testimonio a una institución financiera.

Otro crítico de Trump, su exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, fue acusado de 18 cargos la semana pasada por su manejo de información clasificada.

*Realizado por información de AFP*

