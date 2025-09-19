Suscribirse

Fatal accidente aéreo en California del Norte deja sin vida a Brett James, compositor y ganador del Grammy

El accidente desató consternación en la industria musical, donde Brett James era considerado uno de los compositores más prolíficos y respetados de las últimas décadas.

Redacción Mundo
19 de septiembre de 2025, 3:53 p. m.
Un fatal accidente aéreo acabó con la vida de uno de los íconos de la música actual | Foto: Captura de pantalla Instagram @ brettjamessongs

Un infortunado accidente aéreo terminó con la vida de una de las estrellas de la música actual, Brett James, famoso por sus éxitos como compositor que lo llevaron a ganarse el premio Grammy.

El suceso ocurrió cuando una pequeña avioneta se estrelló en un campo junto a la escuela primaria Iotla Valley, en Franklin, Carolina del Norte, hacia las 3 de la tarde.

¿Cómo ocurrió el accidente?

James estaba entre las 3 personas a bordo de una avioneta que se estrelló en la tarde del jueves.

Se sabe que la avioneta involucrada en el accidente era una Cirrus SR22T y estaba registrada a nombre de la estrella de la música, según datos de Flight Aware.

La aeronave había despegado de Nashville, Tennessee y por causas que todavía son motivo de investigación, terminó chocándose contra el suelo en el condado de Macon, cerca de la escuela primaria Iotla Valley.

Aunque el impacto causó un caos inicialmente, la Oficina del Sheriff del Condado de Macon ha dicho que “todos los estudiantes y el personal están a salvo”, de acuerdo a lo que se registra en Newsweek.

Según testigos que hablaron con la cadena afiliada de Fox, WHNS-TV, se escuchó un fuerte estallido y la escena fue espeluznante, porque había escombros esparcidos por todo el campo.

Los funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, están a cargo de la investigación del caso, para establecer las causas que pudieron ocasionar esta tragedia.

Muere un ícono de la música country norteamericana | Foto: Composición Semana Instagram @ brettjamessongs

¿Quién era Brett James?

Brett James fue miembro del Salón Nacional de la Fama de los Compositores, desde donde se confirmó que el artista de 57 años había sido una de las víctimas cuando la avioneta se estrelló en California del Norte.

James fue una de las personas más representativas de la sociedad de compositores de Sashville. Durante su carrera dejó grabada más de 500 canciones de las cuales 27 de ellas fueron éxito total, según Music Row.

Sus composiciones y estilo musical marcaron las carreras de varias estrellas de la música Country, contribuyendo a impulsar este género en Estados Unidos.

Fue incluido en el Salón de la Fama de Compositores de Nashville en 2020 y nombrado Compositor Country del Año de ASCAP en 2006 y 2010.

Aunque su reconocimiento musical lo llevó hasta los Grammy, inicialmente pensó en ser médico, antes de dedicarse de lleno a la música.

También se destacó como productor y como director ejecutivo de Cornman Music, una editorial con sede en Nashville.

Fue un artista versátil que escribió en distintos géneros, creando éxitos tanto en la música country, como para artistas pop como Kelly Clarkson y Leona Lewis.

Los homenajes en honor al artista se han comenzado a generar incluyendo los de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP), que publicó en Instagram:

“Lamentamos la pérdida de Brett James, coautor deJesus, Take the WheelyWhen the Sun Goes Down,y dos veces galardonado con el premio ASCAP al Compositor Country del Año.

