Golpe al bolsillo de los norteamericanos: hay nuevos aumentos en los servicios públicos en esta zona del país

El inicio del mes de septiembre tomó por sorpresa a los habitantes de estado de Nueva York, quienes vieron como las facturas de luz y gas se incrementaron con relación a los meses anteriores.

Lo que parecía ser solo una posibilidad de aumento, ahora va a ser una realidad con la que tendrán que aprender a vivir cientos de norteamericanos.

¿Por qué se aumentaron los las tarifas de servicios públicos?

La empresa de servicios públicos National Grid aplicó aumentos de hasta 14 dólares extra en los servicios de luz para quienes consumen 625 kilovatios- hora al mes, de acuerdo a lo que reportó Spectrum Local New.

National Grid justifica las subidas al prometer mejores programas de acceso energético, inversiones en confiabilidad del sistema y apoyo a las metas energéticas estatales.

Además de variar las tarifas de electricidad, hay otros servicios que llegarán con incrementos.

El gas natural también subió, suma casi 8 dólares mensuales, a las facturas de familias que usan 78 termos promedio.

Los incrementos dependen de cada empresa. Es así como Central Hudson aplicó aumentos más moderados, pero igualmente concretos: los clientes de electricidad verán reflejado un alza del 3 %, lo que se traduce en 5,43 dólares adicionales al mes durante el primer año.

La comunidad ha manifestado su preocupación ante los nuevos aumentos tarifarios.

Muchos residentes señalan que, tras años de ajustes económicos y facturas que de por sí ya eran elevadas, cualquier incremento adicional representa una carga significativa para sus presupuestos familiares.

Desde septiembre, los usuarios de Nueva York han visto el incremento en las facturas de servicios públicos | Foto: agencia 123rf

Antecedentes del caso

Desde el 1 de septiembre de 2025 los residentes de la región, los residentes de la región del Valle del Hudson en Nueva York enfrentan aumentos en sus facturas de servicios públicos tras la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos del Estado (PSC, por sus siglas en inglés) de un plan tarifario para Central Hudson.

Estos incrementos fueron justificados como necesarios para financiar mejoras en la infraestructura, fortalecer la ciberseguridad y mantener la fiabilidad del servicio.

Sin embargo, la medida ha generado críticas, especialmente tras un incidente en 2023 en Wappingers Falls, donde una explosión de gas dejó varios heridos y causó daños significativos.

Central Hudson admitió una violación regulatoria y acordó pagar una multa de $5 millones, además de comprometer hasta $3.5 millones para un fondo de remediación de seguridad del gas, de acuerdo a Times Union.

Además, se ha reportado que la empresa destinó varios millones a bonificaciones ejecutivas, lo que ha aumentado la controversia en torno a los aumentos tarifarios, de acuerdo a lo que informa el medio anteriormente mencionado.