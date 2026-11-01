Un avión privado se estrelló este domingo 1 de noviembre en Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida.

La FAA confirmó que nueve personas viajaban a bordo y que la aeronave había despegado de Texas con destino a Bahamas.

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El avión cayó cerca de viviendas

El accidente ocurrió hacia las 12:50 p. m., hora local, en inmediaciones de Military Trail y la avenida 10 Norte, en el condado de Palm Beach.

La aeronave impactó en una zona residencial de casas móviles y provocó un incendio de grandes proporciones.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran una enorme columna de humo negro, llamas, restos del avión esparcidos por el lugar y un cráter en el área del impacto.

De acuerdo con una reconstrucción publicada por The New York Post, el avión habría golpeado primero un árbol y derribado cables eléctricos antes de impactar contra una vivienda móvil.

Esta secuencia todavía no ha sido confirmada oficialmente.

La emergencia movilizó a los equipos de Palm Beach County Fire Rescue y llevó a activar una alerta por un incidente con múltiples víctimas en hospitales de la zona.

Uno de los datos más importantes de la actualización fue confirmado por la Administración Federal de Aviación (FAA).

Según el organismo, se trataba de un avión Learjet 60 que se estrelló en una zona residencial cerca de Cresthaven, Florida.

La aeronave había salido del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y se dirigía al Aeropuerto North Eleuthera, en Bahamas. La FAA precisó que nueve personas viajaban a bordo.

Aunque algunos reportes de medios estadounidenses hablan de víctimas mortales, todavía no hay un balance oficial detallado al respecto.

Investigan qué ocurrió con la aeronave

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) estarán a cargo de las investigaciones para establecer qué ocurrió durante el vuelo y cuáles fueron las circunstancias que provocaron el impacto.

Imagen del incendio causado luego de que una avioneta privada colapsara sobre una zona residencial. Foto: Redes sociales

La FAA confirmó que la NTSB dirigirá las pesquisas y entregará las actualizaciones correspondientes. Por ahora, no se ha establecido oficialmente la causa del siniestro.

Tampoco se ha informado de manera concluyente si el impacto contra los cables eléctricos o el árbol tuvo alguna relación con la pérdida de control de la aeronave.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen la atención sobre la emergencia ocurrida en Greenacres.