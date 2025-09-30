Intruso en la Casa Blanca: desconocido pretende escalar una valla en la casa presidencial en medio de manifestaciones contra Netanyahu

Un individuo vestido de traje y con gafas de sol azules fue detenido cuando pretendía ingresar por la valla suroeste del edificio del Tesoro de Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, al mismo tiempo que varios manifestantes se reunían cerca a la Casa Blanca, para protestar por la visita del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El individuo escaló la valla de uno de los costados de la Casa Blanca, sin embargo, los oficiales de la División Uniformada del Servicio Secreto de Estados Unidos lo arrestaron antes de que lograra su cometido, por ingreso ilegal.

Según informa The Newsweek, el intruso fue trasladado al Segundo Distrito del Departamento de Policía Metropolitana para su procesamiento.

Hasta el momento, no ha habido ningún reporte que indique se hubieran afectado las operaciones de protección de la Casa Blanca, sin embargo, la incursión del extraño está siendo investigada detalladamente.

Pese al estricto sistema de seguridad que rodea la casa presidencial, no es la primera vez que alguien pretende pasar las fronteras de seguridad que rodean al presidente Donald Trump.

A principios de este mes, el Servicio Secreto reconoció que un miembro del Trump National Golf Club, en Virginia, portó una pistola semiautomática dentro del recinto, mientras el mandatario se encontraba allí. Además, en meses anteriores también se registró el intento de atentado contra Donad Trump, en un mitín, cuando era todavía candidato presidencial.

Por este y algunos otros incidentes relacionados con el esquema de seguridad del presidente, el Servicio Secreto ha sido objeto de un intenso escrutinio sobre su capacidad para proteger a quien es hoy el primer mandatario de los norteamericanos.

Un individuo fue atrapado por el Sistema de Seguridad. La investigación sobre el hecho está en curso. | Foto: Getty Images via AFP

Aunque confidencialmente se encontraban algunos manifestantes cerca a la Casa Blanca, hasta el momento no se ha dicho que haya alguna relación entre este grupo y la persona que intentó entrar en la Casa Blanca.

Sin embargo, la investigación sobre el inesperado visitante sigue en curso.

¿Por qué se reunieron Trump y Netanyahu?

Los dos mandatarios se habían reunido el lunes en as horas de la mañana para ofrecer una conferencia de prensa.

Ambos habían dicho que se referirían a un plan estratégico para ponerle fin a la guerra de Gaza, pese a que no se sabe si Hamás aceptaría este acuerdo.

Antes de la conferencia de prensa programada para el lunes en la tarde, se dieron a conocer los 20 puntos que, en teoría, servirían para poner fin al conflicto bélico de esta región y, con el tiempo, restablecer la gobernanza de Gaza.

El plan ha sido presentado y ahora queda esperar la respuesta de Hamás, quienes en este momento se encuentran revisando cada punto.

De ser aceptada la propuesta, se pondría fin a una de las guerras más difíciles de los últimos años, que ha cobrado la vida de millones de inocentes.

Las protestas no se han hecho esperar y aunque todos quieren la paz en el Medio Oriente, el problema ahora es mirar si se logra coincidir en la metodología para ponerle fin al conflicto.