IRS pagará reembolsos de USD 3,186 este mes a quienes cumplan con este sencillo requisito

Miles de ciudadanos en Estados Unidos obtendrán este mes un reembolso promedio de USD 3,186, de acuerdo con lo anunciado por el IRS. No obstante, los pagos no serán emitidos simultáneamente para todos: existe una condición básica que debe cumplir si desea recibir el depósito sin contratiempos.

¿Quiénes recibirán el reembolso de impuestos de USD 3,186 del IRS en mayo?

Según el Servicio de Impuestos Internos, los contribuyentes que no incluyan ciertos créditos especiales en su declaración podrán recibir sus reembolsos con mayor rapidez que aquellos que sí los soliciten.

¿Qué requisito hay que cumplir para cobrar el reembolso de IRS?

El IRS da prioridad en el envío de reembolsos a los contribuyentes que no hayan solicitado los siguientes créditos fiscales:

Si no pidió estos beneficios, la verificación se realiza de forma más rápida, lo que podría permitir que su reembolso se deposite en su cuenta bancaria dentro de este mismo mes.