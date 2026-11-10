Jefe del Pentágono responde a moción de censura presentada en su contra y da detalles de su gestión: “Espectáculo político”

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, calificó este martes de “espectáculo político” la moción de censura para destituirlo presentada por un legislador republicano disidente en la Cámara de Representantes.

Avanza intento de moción de censura contra Pete Hegseth, secretario de Defensa de Donald Trump

Acusado de mala gestión de la guerra contra Irán, Hegseth aseguró en rueda de prensa que la moción no juzga “delitos graves, ni delitos menores, ni traición, o soborno” sino “desacuerdo sobre políticas”.

El representante republicano Thomas Massie presentó la moción de juicio político (impeachment) contra el secretario de Defensa una semana después de las catastróficas elecciones legislativas de medio mandato, que le entregaron la mayoría a los demócratas en el Congreso.

"What one disgruntled and defeated congressman is attempting is not oversight, and it's not accountability. It's a political spectacle, a personal manifesto driven by ego and resentment," Defense Secretary Pete Hegseth says as lawmakers are expected to vote on his impeachment this week. “It’s a farce, and it’s a stunt. And everybody knows it,” Hegseth adds. — CBS News (@CBSNews) November 10, 2026

Massie no pudo presentarse a esas elecciones porque fue derrotado en las primarias de su circunscripción electoral por otro candidato republicano apoyado por Trump.

La moción, con ocho acusaciones, podría ser aprobada en la Cámara de Representantes si consigue recoger suficientes votos disidentes de republicanos, pero no tiene posibilidades de lograr los dos tercios necesarios (67 votos de 100) en el Senado.

Pero una moción de censura debilitaría a Hegseth, que ha destituido a decenas de altos cargos militares en el Pentágono.

Hegseth es también acusado de haber llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales al iniciar una serie de ataques contra presuntas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe, con al menos 235 muertos.

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington D. C., el 10 de noviembre de 2026 Foto: AFP

“Los soldados, los verdaderos soldados (...) adoran a Pete Hegseth”, declaró el lunes por la noche Donald Trump para apoyar a su ministro, que según él ha hecho un “muy buen trabajo”.

Donald Trump mostró su respaldo al jefe del Pentágono y publicó un mensaje haciendo un llamando al Congreso a “dar la cara por Pete”.

“El derrotado congresista republicano Thomas Massie, un perdedor total, está intentando destituir al oficial militar tal vez más popular y exitoso del país, el secretario de Defensa Pete Hegseth. Con el reclutamiento en un máximo histórico (...) y dos victorias, Venezuela e Irán, Pete Hegseth debería ser elogiado, no sometido a un juicio político”, dijo Trump.