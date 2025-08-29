Suscribirse

Estados Unidos

¿Jugó la lotería Mega Millions? Estos son los números ganadores del sorteo del viernes 29 de agosto

Este famoso juego de Estados Unidos prueba la suerte de los apostadores todos los martes y viernes, a las 11 de la noche.

Redacción Mundo
30 de agosto de 2025, 3:36 a. m.
EE.UU.
Lotería Mega Millions. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La lotería Mega Millions, una de las principales de Estados Unidos, jugó el viernes 29 de agosto por el premio mayor de 277 millones de dólares, con la opción de reclamar en efectivo 124,6 millones de dólares. Los números ganadores son: 13 - 31 - 32 - 44 - 45, Mega Ball: 21.

Resultados del último sorteo de la lotería Mega Millions

Premio mayor de 277 millones de dólares.

  • Número: 13 - 31 - 32 - 44 - 45
  • Mega Ball: 21
YouTube video player

Las personas que juegan Mega Millions deben elegir seis números de dos grupos. En el primer grupo, se seleccionan cinco números del 1 al 70, mientras que en el segundo grupo se elige una cifra del 1 al 25.

En caso de que resulte un ganador del sorteo, este podrá reclamar el premio por pagos anuales, que corresponde a 29 pagos durante un año. Mega Millions establece que cada pago es 5 % mayor que el anterior, lo que ayuda a proteger la economía del ganador.

Esta lotería se puede jugar en los 45 estados de Estados Unidos, con una boleta que cuesta 5 dólares y se juega cada martes y viernes a las 11 de la noche, hora local.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La preocupante imagen de Bill Clinton que reaviva los rumores sobre sus problemas cardíacos

2. Revelan las aerolíneas de EE. UU. donde los vuelos cuestan hasta 50 % menos: consulte cuáles son

3. Agmeth Escaf se pronunció por amenazas de muerte que recibió Adriana Lucía; hizo contundente llamado

4. ¿Jugó la lotería Mega Millions? Estos son los números ganadores del sorteo del viernes 29 de agosto

5. Desgarrador pronunciamiento de familiares de Valeria Afanador tras su muerte: “Nos destrozaron la vida”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosLoteríaJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.