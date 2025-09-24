La TSA ha anunciado que el aeropuerto norteamericano de Wyoming contará con la ayuda de herramientas tecnológicas que harán mucho más fácil la labor de las autoridades en la terminal aérea.

Además, los pasajeros ya no tendrán que sacar ningún tipo de elemento de sus maletas, como laptops, cuando pase por los puestos de control de este aeropuerto.

Así será el nuevo puesto de control del Aeropuerto Regional del Suroeste de Wyoming

La Administración de Seguridad en el Transporte anunció que este nuevo puesto de control operará con una Tecnología de Imagen Avanzada, AIT, la cual se complementa con la tomografía computadorizada.

Gracias a estos avances tecnológicos, el paso de los viajeros por los puestos de control antes de abordar cualquier vuelo, será mucho más agradable, tal y como lo ha manifestado Jamie K. Hicks, director de Seguridad Federal de la TSA para Wyoming.

Lo que se ha explicado es que las unidades de AIT examinarán a las personas sin necesidad de tener ningún contacto físico, ya que utiliza ondas milimétricas que no afectan para nada la salud de los pasajeros.

De esta forma se podrán detectar posibles amenazas metálicas o no metálicas, como armas, explosivos y otro tipo de objetos amenazantes, que puedan estar ocultos debajo de la ropa de los pasajeros.

Por otra parte, el sistema utiliza un software de reconocimiento automático de objetos que detecta automáticamente las posibles amenazas en un entorno genérico similar al de una persona.

Las unidades de AIT examinan a las personas sin contacto físico | Foto: Captura de pantalla X@pathindle

Lo único que tendrá que hacer el pasajero es retirar todos los objetos de sus bolsillos y entrar al portal de imágenes.

Una vez dentro, deberá permanecer de pie y quieto durante unos segundos mientras se crea una imagen en tiempo real.

Luego, saldrá y recogerá sus pertenencias. Un proceso que solo toma unos cuantos segundos.

De esta forma nadie tendrá que sacar ningún objeto de su equipaje.

Sin embargo, la agencia señala que si es necesario realizar una revisión adicional de un bolso, los agentes lo inspeccionarán para asegurarse de que no contenga artículos prohibidos en su interior.

Medidas de seguridad de la TSA en los aeropuertos ahora estarán acompañadas por nuevas tecnologías avanzadas | Foto: Captura de pantalla X @TSA

¿Como pasar más rápido los puntos de control?