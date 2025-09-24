Suscribirse

Estados Unidos

La Administración de Seguridad en el Transporte estrena tecnología: ¿adiós a sacar objetos del equipaje en los puestos de control?

La instalación de tecnología avanzada en el Aeropuerto Regional del Suroeste de Wyoming, le dará un vuelco total a la forma de revisar el equipaje de los pasajeros.

Redacción Mundo
24 de septiembre de 2025, 5:59 p. m.
Este nuevo avance permite que once categorías específicas de líquidos de tamaño completo sean transportadas en equipaje de mano sin estar sujetas al estricto límite de 3,4 onzas (100 ml), siempre que el pasajero lo declare en el control de seguridad.
Uno de los aeropuertos más reconocidos de Estados Unidos implementa tecnología para facilitar los controles en las terminales aéreas | Foto: Getty Images

La TSA ha anunciado que el aeropuerto norteamericano de Wyoming contará con la ayuda de herramientas tecnológicas que harán mucho más fácil la labor de las autoridades en la terminal aérea.

Además, los pasajeros ya no tendrán que sacar ningún tipo de elemento de sus maletas, como laptops, cuando pase por los puestos de control de este aeropuerto.

Contexto: Listas secretas, nervios y azar: los motivos que pueden llevar a la TSA a revisar a un pasajero todo el tiempo

Así será el nuevo puesto de control del Aeropuerto Regional del Suroeste de Wyoming

La Administración de Seguridad en el Transporte anunció que este nuevo puesto de control operará con una Tecnología de Imagen Avanzada, AIT, la cual se complementa con la tomografía computadorizada.

Gracias a estos avances tecnológicos, el paso de los viajeros por los puestos de control antes de abordar cualquier vuelo, será mucho más agradable, tal y como lo ha manifestado Jamie K. Hicks, director de Seguridad Federal de la TSA para Wyoming.

Lo que se ha explicado es que las unidades de AIT examinarán a las personas sin necesidad de tener ningún contacto físico, ya que utiliza ondas milimétricas que no afectan para nada la salud de los pasajeros.

De esta forma se podrán detectar posibles amenazas metálicas o no metálicas, como armas, explosivos y otro tipo de objetos amenazantes, que puedan estar ocultos debajo de la ropa de los pasajeros.

Por otra parte, el sistema utiliza un software de reconocimiento automático de objetos que detecta automáticamente las posibles amenazas en un entorno genérico similar al de una persona.

Las unidades de AIT examinan a las personas sin contacto físico
Las unidades de AIT examinan a las personas sin contacto físico | Foto: Captura de pantalla X@pathindle

Lo único que tendrá que hacer el pasajero es retirar todos los objetos de sus bolsillos y entrar al portal de imágenes.

Una vez dentro, deberá permanecer de pie y quieto durante unos segundos mientras se crea una imagen en tiempo real.

Luego, saldrá y recogerá sus pertenencias. Un proceso que solo toma unos cuantos segundos.

De manera prácticamente simultánea, el escáner TC hará una imagen tridimensional el contenido del equipaje de mano.

Contexto: Las ‘maletas inteligentes’ que están revolucionando la experiencia de viaje en Estados Unidos

De esta forma nadie tendrá que sacar ningún objeto de su equipaje.

Sin embargo, la agencia señala que si es necesario realizar una revisión adicional de un bolso, los agentes lo inspeccionarán para asegurarse de que no contenga artículos prohibidos en su interior.

Medidas de seguridad de la TSA en los aeropuertos ahora estarán acompañadas por nuevas tecnologías avanzadas
Medidas de seguridad de la TSA en los aeropuertos ahora estarán acompañadas por nuevas tecnologías avanzadas | Foto: Captura de pantalla X @TSA

¿Como pasar más rápido los puntos de control?

  • Empaque de forma organizada y de acuerdo a lo que dicen las normas de la agencia. Revise la lista de los objetos permitidos durante su viaje.
  • Presente una identificación válida, como la Real ID, para evitar revisiones adicionales que puedan hacer más largo el proceso.
  • Inscríbase en el TSA PreCheck, para que el proceso de paso por el punto de control sea mucho más fácil.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Brasil le robó millonario negocio a Estados Unidos: así es como está negociando con China

2. “Sí o sí va la constituyente”: Armando Benedetti entrega detalles del proceso que adelanta el Gobierno nacional

3. Congresista pide que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes del antiguo secretariado de las Farc

4. La ‘pulla’ de Luz Adriana Camargo a la fiscal del caso contra Nicolás Petro: “Se requiere de lealtad institucional”

5. Isabella Ladera reapareció en redes sociales y dejó un sorprendente mensaje: “Lo que te atraviesa, te transforma”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosTSAtecnologíaequipajes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.