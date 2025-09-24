Estados Unidos
La Administración de Seguridad en el Transporte estrena tecnología: ¿adiós a sacar objetos del equipaje en los puestos de control?
La instalación de tecnología avanzada en el Aeropuerto Regional del Suroeste de Wyoming, le dará un vuelco total a la forma de revisar el equipaje de los pasajeros.
La TSA ha anunciado que el aeropuerto norteamericano de Wyoming contará con la ayuda de herramientas tecnológicas que harán mucho más fácil la labor de las autoridades en la terminal aérea.
Además, los pasajeros ya no tendrán que sacar ningún tipo de elemento de sus maletas, como laptops, cuando pase por los puestos de control de este aeropuerto.
Así será el nuevo puesto de control del Aeropuerto Regional del Suroeste de Wyoming
La Administración de Seguridad en el Transporte anunció que este nuevo puesto de control operará con una Tecnología de Imagen Avanzada, AIT, la cual se complementa con la tomografía computadorizada.
Gracias a estos avances tecnológicos, el paso de los viajeros por los puestos de control antes de abordar cualquier vuelo, será mucho más agradable, tal y como lo ha manifestado Jamie K. Hicks, director de Seguridad Federal de la TSA para Wyoming.
Lo que se ha explicado es que las unidades de AIT examinarán a las personas sin necesidad de tener ningún contacto físico, ya que utiliza ondas milimétricas que no afectan para nada la salud de los pasajeros.
De esta forma se podrán detectar posibles amenazas metálicas o no metálicas, como armas, explosivos y otro tipo de objetos amenazantes, que puedan estar ocultos debajo de la ropa de los pasajeros.
Por otra parte, el sistema utiliza un software de reconocimiento automático de objetos que detecta automáticamente las posibles amenazas en un entorno genérico similar al de una persona.
Lo único que tendrá que hacer el pasajero es retirar todos los objetos de sus bolsillos y entrar al portal de imágenes.
Una vez dentro, deberá permanecer de pie y quieto durante unos segundos mientras se crea una imagen en tiempo real.
Luego, saldrá y recogerá sus pertenencias. Un proceso que solo toma unos cuantos segundos.
De manera prácticamente simultánea, el escáner TC hará una imagen tridimensional el contenido del equipaje de mano.
De esta forma nadie tendrá que sacar ningún objeto de su equipaje.
Sin embargo, la agencia señala que si es necesario realizar una revisión adicional de un bolso, los agentes lo inspeccionarán para asegurarse de que no contenga artículos prohibidos en su interior.
¿Como pasar más rápido los puntos de control?
- Empaque de forma organizada y de acuerdo a lo que dicen las normas de la agencia. Revise la lista de los objetos permitidos durante su viaje.
- Presente una identificación válida, como la Real ID, para evitar revisiones adicionales que puedan hacer más largo el proceso.
- Inscríbase en el TSA PreCheck, para que el proceso de paso por el punto de control sea mucho más fácil.