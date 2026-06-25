La drástica decisión de una de las marcas de dulces más famosas del mundo: M&M’s retirará dos de sus productos más icónicos

La multinacional de alimentos Mars anunció que implementará una transformación significativa en la producción de sus icónicos chocolates M&M’s en Estados Unidos. A partir de agosto de 2026, la compañía introducirá al mercado una nueva línea elaborada exclusivamente con colorantes de origen natural. Esta modificación responde a la necesidad de adaptar sus fórmulas a las recientes directrices de las autoridades sanitarias de Estados Unidos, enfocadas en reducir de forma gradual el uso de aditivos sintéticos en los alimentos procesados.

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La transición hacia ingredientes más limpios traerá consigo una novedad visible para los consumidores: los tradicionales chocolates de color azul y café no formarán parte del lanzamiento inicial de esta nueva presentación. De acuerdo con los reportes técnicos de la compañía, reproducir estas tonalidades específicas mediante recursos naturales representa una alta complejidad científica e industrial.

Para el desarrollo del pigmento azul, Mars realizó pruebas utilizando espirulina, un extracto derivado de algas. Sin embargo, los ensayos industriales evidenciaron inconvenientes económicos y operativos. El alto costo del insumo, sumado a la acumulación de residuos en la maquinaria de las plantas de producción, llevó a la firma a suspender temporalmente este tono para evitar riesgos en la eficiencia y la seguridad alimentaria de los procesos. Dado que el color café requiere de la base azul para su composición, ambos tonos fueron excluidos de los lotes iniciales.

M&M's Foto: x

En contraste, los colores rojo, amarillo, verde y naranja sí lograron transitar con éxito hacia alternativas naturales obtenidas de fuentes vegetales como la remolacha y la cúrcuma. Representantes de la empresa aclararon que el uso de estos ingredientes de origen natural no altera el sabor original del chocolate y que se ha destinado una inversión multimillonaria para modernizar la infraestructura fabril, con la meta de reincorporar la gama de colores completa para el año 2028.

Este rediseño del producto se produce en un contexto de estrictos cambios regulatorios impulsados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Las autoridades federales avanzan en una agenda de salud pública que busca eliminar gradualmente los colorantes sintéticos derivados del petróleo.

El cronograma oficial establece que, tras haber restringido componentes como el Rojo Cítrico No. 2 y el Naranja B, la industria deberá retirar, antes de que finalice 2026, otros seis aditivos ampliamente utilizados: Verde No. 3, Rojo No. 40, Amarillo No. 5, Amarillo No. 6 y los Azules No. 1 y No. 2.

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M&M’s no es la única marca que atraviesa un proceso de reformulación en el mercado estadounidense. El anuncio de Mars coincide con las medidas adoptadas por otras compañías globales que buscan sustituir aditivos químicos ante las demandas de consumidores cada vez más conscientes de los componentes nutricionales. Marcas populares de la cultura pop, como Skittles, Flamin’ Hot Cheetos, la línea NKD de Doritos y la bebida Mountain Dew Baja Blast, también se encuentran en procesos de ajuste de sus ingredientes de coloración.

La nueva versión de M&M’s con colorantes naturales estará disponible inicialmente de forma exclusiva a través de la plataforma de comercio electrónico Amazon en Estados Unidos. Para los consumidores habituales, la compañía confirmó que la versión tradicional de los chocolates continuará distribuyéndose de manera paralela en los canales comerciales habituales mientras avanza la transición regulatoria.