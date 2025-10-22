El agua potable de algunas zonas de California aledañas al Parque Nacional Pinnacles ha comenzado a presentar un color marrón inusual junto con un extraño olor.

Para algunos de los vecinos del lugar y organizaciones encargadas de organizar excursiones en el parque, esta situación comienza a ser preocupante.

Se presume que el cambio en el agua potable podría llegar a ocasionar el cierre del reconocido parque, hasta que se restablezcan las operaciones del gobierno federal.

¿Cuál es la causa principal para que el agua se haya tornado marrón en California?

El agua en algunas zonas de California ha comenzado a tornarse marrón, liberando partículas de óxido de hierro, debido a la oxidación y a la corrosión.

El director del curso de educación al aire libre, Andrew Snow, le dijo que uno de los grifos de agua potable cerca de su campamento en el Parque Nacional Pinnacles estaba generando agua de color marrón, que dijo que era “bastante retorcida”.

Los cierres administrativos del gobierno federal han empezado a afectar los Parques Nacionales de California, ya que están comenzando a enfrentar las consecuencias de recortes presupuestarios y falta de suficiente personal que garantice el mantenimiento del lugar.

Lo anterior ha ocasionado que el agua comience a cambiar de color y a oler de una forma poco usual, de acuerdo a lo que ha informado el medio de noticias de San Francisco SFGATE.

¿Puede el problema ocasionar el cierre del Parque Nacional de Pinnacles?

Durante los anteriores cierres federales, se han mantenido abiertos los Parques Nacionales, pese a las dificultades. Sin embargo, en su momento, se presentaron ciertos problemas de basuras y mantenimiento en general.

Ahora, se teme que la falta de suficiente personal para mantener estas zonas en perfecto estado por falta de presupuesto, lleve a que haya la posibilidad de cierre del parque, aunque las autoridades no han dicho nada al respecto.

El problema de agua podría ser un factor importante que influya en la determinación de un cierre parcial, como medida para la protección de la salud de los visitantes.

El NPS (National Park Service), ya está bajo presión luego de una reducción del 20 por ciento en el personal y severos recortes presupuestarios implementados a principios de este año.

Sin embargo, la portavoz de NPS, Elizabeth Peace, dijo a SFGATE que “los operadores de agua están funcionando a plena capacidad y no hemos recibido quejas de los visitantes sobre el agua”, según se registra en Newsweek.