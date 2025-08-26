Suscribirse

Labor Day 2025 en Nueva York: horarios de bancos, transporte, tiendas y eventos que marcarán el feriado del 1 de septiembre

Nueva York se prepara para el Labor Day 2025 con cierres oficiales, transporte en horario festivo y una amplia agenda cultural y recreativa.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

26 de agosto de 2025, 12:58 p. m.
Texto, bandera nacional de Estados Unidos y estrellas. Ilustración vectorial para web.
Cartel de celebración del Día del Trabajo. | Foto: Getty Images

El lunes 1 de septiembre de 2025 se celebrará el Día del Trabajo en Nueva York, un feriado federal que marca el fin del verano y que conlleva una serie de cierres y modificaciones en los servicios públicos y privados de la ciudad.

Esta fecha, que rinde homenaje a los trabajadores y sus contribuciones, es reconocida en todo Estados Unidos y representa además una oportunidad para que residentes y turistas disfruten de eventos culturales, actividades al aire libre y ofertas comerciales.

De acuerdo con el Departamento de Edificios de la ciudad de Nueva York, todas las oficinas municipales permanecerán cerradas durante la jornada. Lo mismo ocurrirá con las agencias federales, el servicio postal y la mayoría de los bancos, que suspenderán su atención presencial, aunque los usuarios podrán seguir accediendo a la banca en línea y a los cajeros automáticos.

EE.UU.
Centro de Manhattan | Foto: Getty Images

Los despachos regulares de paquetería también quedarán interrumpidos, ya que FedEx y UPS solo operarán con servicios de emergencia y entregas especiales. El correo exprés de USPS será la única excepción dentro del sistema postal.

En contraste, la mayor parte de los supermercados y cadenas de tiendas, entre ellos Walmart, Target, Whole Foods y Trader Joe’s, mantendrán sus puertas abiertas, aunque con horarios reducidos o especiales.

Contexto: Manhattan inicia su mayor transformación residencial en 20 años: ¿qué cambiará en el corazón de la ciudad?

Una excepción será Costco, que cerrará completamente en todo el país, como parte de su política de descanso durante los feriados nacionales.

Las cadenas de comida rápida y cafeterías como McDonald’s y Starbucks operarán con horarios limitados, por lo que se recomienda a los clientes verificar la disponibilidad de cada tienda antes de salir de casa.

En Times Square un ciudadano sufrió un ataque con un cuchillo
En Times Square un ciudadano sufrió un ataque con un cuchillo | Foto: Getty Images / Michele Falzone

El transporte público funcionará con un esquema festivo, lo que significa que metro y autobuses circularán, pero con menor frecuencia que en un día laboral. Esto obliga a planificar los traslados con mayor anticipación.

En cuanto a las atracciones culturales, museos como el MoMA y el Metropolitan Museum of Art abrirán al público, aunque con posibles modificaciones de horario.

Contexto: Importante cambio en Nueva York que beneficia a millones: este es el ambicioso plan que transformará la ciudad

También estarán disponibles espacios al aire libre como Central Park, High Line, Coney Island y Rockaway Beach, lugares muy concurridos durante este fin de semana largo en el que miles de personas buscan aprovechar las últimas jornadas del verano.

Entre los eventos más esperados figuran el desfile del Día del Trabajo, organizado por el Central Labor Council, y el colorido West Indian Day Parade en Brooklyn, que cada año atrae a cientos de miles de asistentes con música, gastronomía y la vibrante energía de las comunidades caribeñas.

Pese a no ser un día festivo federal, son muchos los estadounidenses que se integran a esta festividad en varias partes de Estados Unidos.
Festividades en varias partes de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Estas celebraciones no solo resaltan la diversidad cultural de Nueva York, sino que también fortalecen el sentido de comunidad que caracteriza a la ciudad.

Las autoridades recomiendan a residentes y visitantes revisar horarios con anticipación, preparar rutas alternativas de transporte y aprovechar la ocasión para descansar y participar en actividades que reflejen el espíritu de unidad y reconocimiento hacia los trabajadores.

El Día del Trabajo en Nueva York combina tradición, entretenimiento y memoria histórica, convirtiéndose en una jornada que trasciende los cierres de oficinas y se vive en las calles, museos y parques de la ciudad.

Dia del TrabajadorNueva YorkEstados UnidosHorariosBancosTransporteTiendasEventos

