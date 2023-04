Le dispararon a una embarazada por error y murió en su propio carro en Estados Unidos

Conmoción ha generado en Estados Unidos el asesinato de una mujer en estado de embarazo, en un hecho que se presentó en la ciudad de Baton Rouge, que es la capital y segunda ciudad más poblada de Luisiana.

Según informaron las autoridades locales, el hecho se produjo el pasado domingo cuando Kerisha Johnson, de 36 años, había salido en su vehículo a recoger a unas personas que se encontraban en una fiesta.

Se indicó que a través de una llamada a la Policía se reportó que una mujer se encontraba dentro de un automóvil, al parecer, muerta luego de que recibió varios impactos de arma de fuego.

Al llegar al sitio, los uniformados que atendieron el caso, determinaron que se trataba de Kerisha Johnson, quien tenía nueve meses de embarazo.

Al parecer, los responsables de dispararle habrían confundido el carro en el que se movilizaba esta persona con otro que, momentos antes, había pasado por el lugar y desde el cual, se habrían hecho algunos disparos al aire.

Se trata de un vehículo sedán blanco en el que se movilizarían varias personas y que era similar al de la mujer quien recibió impactos de arma de fuego que le causaron heridas, que le produjeron la muerte en el sitio.

Se indicó que a través de una llamada a la Policía se reportó que una mujer se encontraba dentro de un carro, al parecer, muerta luego de que recibió varios impactos de arma de fuego. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Capturados

A través de cámaras de seguridad se pudo establecer las circunstancias en las que se produjo este crimen, por error. En las imágenes, en poder de las autoridades, quedó registrado cuando tres hombres se acercaron al vehículo de la mujer, sacan las armas y comienzan a disparar.

“Los detectives de homicidios de la policía de Baton Rouge están investigando el tiroteo fatal de Kerisha Johnson, de 36 años, y su hijo por nacer, que ocurrió alrededor de las 12:30 a. m. esta mañana en la cuadra 1000 de North Carrollton Ave”, indicó la Policía.

A través de cámaras de seguridad se pudo establecer las circunstancias en las que se produjo este crimen, por error. - Foto: Getty Images

Añadió que la mujer “recibió un disparo mientras intentaba recoger a los asistentes de una fiesta ubicada en el área de North Carrollton. Murió en la escena”.

Los detectives de la policía de Baton Rouge arrestaron a Marques Porch, Gregory Parker y Derrick Curry, cuyas identidades fueron compartidas por el Departamento de Policía de Baton Rouge, a través de su cuenta en Facebook.

< >

Indicó que “fueron remitidos a la prisión parroquial de East Baton Rougue por asesinato en segundo grado y feticidio en 1er grado. Esta es una investigación en curso”

“Todos declararon que creían que el automóvil blanco era un vehículo desde donde más temprano en la noche, un ocupante había disparado al aire mientras pasaba junto a la fiesta de adolescentes”, señalaron en la orden judicial, según información dada por el New York Post.

”No tenía sentido. No tenía sentido. Y solo saber que ella perdió la vida detrás, nada, ya sabes, era una persona inocente. Y es que no puedo”, dijo una de las amigas de la víctima, Deanna Williams, a ABC News.

Los detenidos fueron remitidos por la policía a la prisión parroquial de East Baton Rougue por asesinato en segundo grado y feticidio en primer grado. Esta es una investigación en curso” - Foto: Getty Images

Igualmente, se indicó que Marques Porch, uno de los detenidos, habría aceptado a las autoridades que se encargó de proporcionar las armas utilizadas durante el hecho y que luego las recogió para que alguien más se las llevara antes de que llegaran las autoridades al lugar.

Se espera que una vez se adelante el proceso de judicialización, sean enviados a una cárcel, a la espera de la condena que profiera un juez.

Este suceso se suma a otros casos en los que han sido asesinadas varias personas en Estados Unidos, en hechos atribuidos a errores o a acciones de delincuentes, que han llevado a la ciudadanía a pedir un mayor control al uso de armas de fuego.