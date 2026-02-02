Estados Unidos

'Ley de Hailey': el plan que busca mejorar la respuesta ante desapariciones en EE. UU.

La iniciativa busca alertas más rápidas y efectivas cuando desaparecen menores en riesgo.

2 de febrero de 2026, 9:05 p. m.
La Ley de Hailey busca alertas más rápidas ante desapariciones de alto riesgo.

En Estados Unidos, un caso reciente de desaparición que ha conmovido a toda una comunidad ha impulsado un debate legislativo sobre la necesidad de reformar los mecanismos de alerta y búsqueda de personas desaparecidas.

Pánico en Estados Unidos: podrían volver los arrestos de ICE en medio de entrevistas para la green card

La desaparición de la adolescente Hailey Buzbee, de 17 años, en Fishers, Indiana, a principios de enero de 2026, se ha convertido en el catalizador de una propuesta que busca llenar vacíos en los sistemas existentes de respuesta a emergencias y movilización pública.

La llamada ‘Ley de Hailey’ no es todavía una legislación aprobada, sino una iniciativa en discusión que ha ganado atención pública y apoyo ciudadano, incluyendo miles de firmas en peticiones en línea.

La propuesta surge tras las críticas de que el caso de Hailey no cumplió con los criterios necesarios para activar una alerta pública temprana, como un Amber Alert, diseñado para secuestros confirmados de menores, a pesar de que las circunstancias sugerían un riesgo grave.

Los defensores de esta propuesta sostienen que los sistemas actuales de alertas quedan cortos en un contexto en el que las desapariciones pueden ocurrir fuera de los parámetros tradicionales.

Bajo la iniciativa de Hailey, se propone crear un tipo de aviso de emergencia adicional o “Pink Alert”, que habilite la notificación pública inmediata en casos de desapariciones consideradas de alto riesgo, incluso cuando no se ajustan a los criterios de otros sistemas de alerta.

Además de este componente de alerta, algunos promotores de la ley han solicitado que se incluya en la legislación la educación sobre depredadores y tácticas de manipulación en entornos digitales, con el objetivo de aumentar la prevención en escuelas y comunidades.

¿Sin boda no hay apellido paterno? El estado de EE. UU. donde los hijos de padres no casados solo llevan el apellido de la mamá

Un sistema nacional en revisión

La discusión sobre la ‘Ley de Hailey’ también se enmarca en un contexto más amplio de atención a la forma en que Estados Unidos aborda los casos de desapariciones.

A nivel federal, leyes como la conocida como Billy’s Law o Help Find the Missing Act han buscado fortalecer el National Missing and Unidentified Persons System (NamUs), un repositorio de datos sobre personas desaparecidas y restos humanos no identificados administrado por el Departamento de Justicia.

La legislación vigente ya exige, por ejemplo, que una agencia de la ley que informe a la base de datos nacional de la Policía sobre una persona desaparecida también transmita esa información a NamUs, lo cual facilita la coordinación entre agencias y el acceso a información crítica por parte de familias y investigadores.

Esta ley también ordena mejorar el intercambio de datos entre NamUs y otras bases de datos federales, además de impulsar capacitación y asistencia técnica para autoridades y familiares.

Sin embargo, a pesar de estas herramientas, críticos señalan que todavía hay lagunas en la rapidez y efectividad de las respuestas cuando se trata de desapariciones que no encajan en los criterios estrictos de sistemas de alerta preexistentes, dificultando que la acción comunitaria y mediática se active de manera temprana.

Hailey Buzbee, cuya desaparición en Indiana motivó la propuesta de la Ley de Hailey para alertas más rápidas.
Hailey Buzbee, cuya desaparición en Indiana motivó la propuesta de la Ley de Hailey para alertas más rápidas. Foto: Cortesía Departamento de Policía de Fishers

El debate público y la política de alertas

El caso ha desatado un debate público más amplio sobre cómo se debe responder institucionalmente a las desapariciones de personas no solo cuando existe evidencia de secuestro clásico, sino también cuando hay indicadores de peligro creíbles que no llegan a cumplir los criterios técnicos de alerta inmediata. Esto incluye la discusión sobre la responsabilidad de las agencias para activar sistemas de difusión pública y cómo informar mejor a la comunidad sin generar alarma injustificada.

Mientras la propuesta de Ley de Hailey sigue ganando atención, incluyendo solicitudes de educación preventiva y modificaciones a los criterios de alerta.

