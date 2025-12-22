Estados Unidos

Lista de alimentos retirados de acuerdo con la FDA en medio de temporada navideña: quesos, dulces, bebidas, frutos secos y carne, entre los productos implicados

Lista de alimentos que se retiran en medio de temporada navideña, consumirlos sería un riesgo para la salud.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

22 de diciembre de 2025, 6:01 p. m.
Cesta de la compra con comida fresca. Supermercado de comestibles, concepto de compra y entrega de alimentos y comidas en línea. Ilustración 3d
Cesta de la compra con comida fresca. Supermercado de comestibles, concepto de compra y entrega de alimentos y comidas en línea. Ilustración 3d Foto: Adobe Stock

Se han emitido múltiples retiros de alimentos que podrían significar un riesgo para la salud en medio de la temporada navideña.

x
Anuncia retiros. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) anunciaron los retiros.

Los retiros que se efectúan se realizan por riesgos potenciales al incumplir normas para que estos puedan ser consumidos de manera segura.

Recientemente, la FDA ha informado de retiros por presencia de salmonela en huevos de una marca en California.

Noticias Estados Unidos

Trump logra acuerdo histórico: 14 grandes farmacéuticas aceptan bajar precios de medicamentos en EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Trump arremete contra energías renovables: suspende permisos para proyectos eólicos por “riesgos para la seguridad nacional”

Noticias Estados Unidos

Los cambios clave que debe saber para su declaración de impuestos de 2025 en EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Tormenta invernal amenaza los viajes de Navidad en EE. UU. y pone en alerta a millones de viajeros

Noticias Estados Unidos

Escalofriante video: en una montaña rusa, pasajeros quedan atrapados a más de 30 metros de altura durante más de media hora en Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos ofrece hasta 3.000 dólares para irse: el DHS triplica el bono de salida voluntaria

Noticias Estados Unidos

Video policial muestra intento de disparo contra un agente dentro de un Walmart en Ohio

Mundo

Esta es la decisión que tomó Rusia tras incautación de buques petroleros por parte de EE. UU. en el Caribe

Mundo

Aliada de Trump y líder de seguridad de EE. UU. envía un decisivo mensaje a Nicolás Maduro

Mundo

Potencia mundial reactiva la central nuclear más grande del mundo, en plena escalada de conflicto con China

Alerta sanitaria: huevos contaminados con salmonela en California; ya se reportan 63 casos

A continuación le dejamos la lista de productos retirados recientemente.

Dulces

  • Barras navideñas Choceur de nuez de la marca Silvestri Sweets Inc, por aparente presencia de alergeno de trigo no declarado; también las barras navideñas de mantequilla por presencia de igual manera de nuez pecana no declarada.
  • Pastel de café con arce y nueces de James Skinner LLC bajo la marca Publix, por contener mal relacionados los ingredientes, el número de SKU es 54591, lote 5309 fabricados el 5 de noviembre del 2025.
  • Masa de galletas marca Doughy por posible contaminación con salmonela, con fecha de caducidad del 4 de julio de 2026.
  • Lote de galletas L&B Monster Cookies, fueron etiquetadas de manera incorrecta, número UPC 18169-66862.
Más de un millón de hogares adicionales lo han incorporado en su canasta de productos de consumo masivo en los últimos cuatro años.
Productos retirados por riesgo para los consumidores. Foto: Pixabay

Queso

  • Queso rallado Happy Farms, con posible contaminación con trazas metálicas, varios lotes están implicados.
  • Queso cheddar suave de 226 gramos de la empresa Charlevoix Cheese Company por posible contaminación con Listeria Monocytogenes, número UPC 850056642057 y fecha de caducidad del 20 de octubre del 2026 y número de lote 13220025.
  • Queso cheddar con ajo Vampire Slayer de Face Rock Creamery LLC por posibilidad de contaminación con Listeria, producto de 170 gramos, tiene fecha de caducidad del 4 de noviembre del 2026.
Medicamento contaminado: FDA ordena retiro nacional de fármaco para la presión arterial

Frutos secos

  • Nueces para hornear Hawaiian Macadamia Nut Co. de American LLC por posible presencia de salmonela el codigo del lote es 307HMNC25L3.

Carne

  • 2747 kilos de cordero salado por no presentar las marcas de inspección federal, se distribuye en cajas de 7 kilos, son de la empresa Ghanaianway Restaurant and Grocery LLC.
  • 860 kilos de salchichas navideñas kielbasa por contaminación con sustancias extrañas, tiene fecha de caducidad del 19 de febrero del 2026.
  • Quiche Lorraine con carne de cerdo por no presentarse a una reinspección de importación, tienen fecha de caducidad del 8 y 16 de abril del 2028.

Bebidas

  • Jugo de manzana y mora de Hollandia Dairy por contaminación con un líquido utilizado para limpieza. La presentación es de media pinta y número de código UPC 027495036796.
  • Cápsulas de café descafeinado Gimme Decaf de Agua por contener cafeína, número UPC 051497457990.

Mas de Noticias Estados Unidos

Vacantes de empleo de Colsubsidio.

Trump logra acuerdo histórico: 14 grandes farmacéuticas aceptan bajar precios de medicamentos en EE. UU.

x

Trump arremete contra energías renovables: suspende permisos para proyectos eólicos por “riesgos para la seguridad nacional”

Economia

Lista de alimentos retirados de acuerdo con la FDA en medio de temporada navideña: quesos, dulces, bebidas, frutos secos y carne, entre los productos implicados

Tiempo de impuestos

Los cambios clave que debe saber para su declaración de impuestos de 2025 en EE. UU.

x

Tormenta invernal amenaza los viajes de Navidad en EE. UU. y pone en alerta a millones de viajeros

Cheetah Hunt, montaña rusa en Busch Gardens Tampa Bay, de United Parks and Resorts (Florida, Estados Unidos).

Escalofriante video: en una montaña rusa, pasajeros quedan atrapados a más de 30 metros de altura durante más de media hora en Estados Unidos

Migrantes esperan en un aeropuerto internacional tras registrarse para la salida voluntaria coordinada por el DHS como parte del programa federal de retorno asistido.

Estados Unidos ofrece hasta 3.000 dólares para irse: el DHS triplica el bono de salida voluntaria

Violencia en comercios de EE. UU.: un video de Walmart expone cómo escalan los robos

Video policial muestra intento de disparo contra un agente dentro de un Walmart en Ohio

x

Importante cambio para viajeros en Estados Unidos: se implementarían nuevas medidas para demostrar su salida del país

Residentes permanentes con green card deben llevar su documentación migratoria completa al viajar fuera de Estados Unidos, especialmente durante la temporada de Navidad y fin de año.

Viajar en Navidad y en fin de año con tarjeta de residencia: estos son los documentos infaltables si quiere regresar sin problemas

Noticias Destacadas