Lista de alimentos retirados de acuerdo con la FDA en medio de temporada navideña: quesos, dulces, bebidas, frutos secos y carne, entre los productos implicados

Se han emitido múltiples retiros de alimentos que podrían significar un riesgo para la salud en medio de la temporada navideña.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) anunciaron los retiros.
Los retiros que se efectúan se realizan por riesgos potenciales al incumplir normas para que estos puedan ser consumidos de manera segura.
Recientemente, la FDA ha informado de retiros por presencia de salmonela en huevos de una marca en California.
A continuación le dejamos la lista de productos retirados recientemente.
Dulces
- Barras navideñas Choceur de nuez de la marca Silvestri Sweets Inc, por aparente presencia de alergeno de trigo no declarado; también las barras navideñas de mantequilla por presencia de igual manera de nuez pecana no declarada.
- Pastel de café con arce y nueces de James Skinner LLC bajo la marca Publix, por contener mal relacionados los ingredientes, el número de SKU es 54591, lote 5309 fabricados el 5 de noviembre del 2025.
- Masa de galletas marca Doughy por posible contaminación con salmonela, con fecha de caducidad del 4 de julio de 2026.
- Lote de galletas L&B Monster Cookies, fueron etiquetadas de manera incorrecta, número UPC 18169-66862.
Queso
- Queso rallado Happy Farms, con posible contaminación con trazas metálicas, varios lotes están implicados.
- Queso cheddar suave de 226 gramos de la empresa Charlevoix Cheese Company por posible contaminación con Listeria Monocytogenes, número UPC 850056642057 y fecha de caducidad del 20 de octubre del 2026 y número de lote 13220025.
- Queso cheddar con ajo Vampire Slayer de Face Rock Creamery LLC por posibilidad de contaminación con Listeria, producto de 170 gramos, tiene fecha de caducidad del 4 de noviembre del 2026.
Frutos secos
- Nueces para hornear Hawaiian Macadamia Nut Co. de American LLC por posible presencia de salmonela el codigo del lote es 307HMNC25L3.
Carne
- 2747 kilos de cordero salado por no presentar las marcas de inspección federal, se distribuye en cajas de 7 kilos, son de la empresa Ghanaianway Restaurant and Grocery LLC.
- 860 kilos de salchichas navideñas kielbasa por contaminación con sustancias extrañas, tiene fecha de caducidad del 19 de febrero del 2026.
- Quiche Lorraine con carne de cerdo por no presentarse a una reinspección de importación, tienen fecha de caducidad del 8 y 16 de abril del 2028.
Bebidas
- Jugo de manzana y mora de Hollandia Dairy por contaminación con un líquido utilizado para limpieza. La presentación es de media pinta y número de código UPC 027495036796.
- Cápsulas de café descafeinado Gimme Decaf de Agua por contener cafeína, número UPC 051497457990.