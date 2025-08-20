Lista de playas completamente cerradas en EE. UU.: la medida extrema que alarma a turistas y residentes

Las actuales condiciones climáticas en Estados Unidos han afectado los planes de los ciudadanos en gran medida. Recientemente, administraciones locales anunciaron el cierre de algunas playas públicas alrededor de la costa, debido a que las autoridades han rescatado a varias personas de las corrientes de resaca, altamente peligrosas.

Se le suma que al país norteamericano se acerca el huracán Erin, por lo que las corrientes de resaca se vuelven cada vez más fuertes y peligrosas para los ciudadanos que disfrutan de día de playa.

En las últimas semanas, las autoridades han reportado el rescate de al menos 60 personas en las playas de la costa de los estados de Carolina del Sur y del Norte, de acuerdo con un reportaje de WRAL.

Huracán Erin rumbo a Florida, Georgia, Carolina del Norte y del Sur, y Virginia. | Foto: Getty Images

“La fuerza de las corrientes de resaca y el fuerte oleaje a lo largo de la costa atlántica esta semana son potencialmente mortales”, aseguró el experto principal en huracanes de AccuWeather, Alex DaSilva, en entrevista con el medio USA Today.

“El huracán Erin está produciendo una enorme cantidad de energía que creará condiciones peligrosas en las playas desde Florida hasta Nueva Inglaterra”, agregó.

Por lo anterior, la administración local de los dos estados de Carolina han emitido restricciones a sus habitantes sobre visitar las playas durante el resto de esta semana.

Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, se unió a las alertas e instó a sus ciudadanos a que se mantengan alejados de las playas en cuanto llega el huracán Erin a territorio estadounidense.

El huracán Erin se fortaleció rápidamente en alta mar hasta convertirse en una tormenta "catastrófica" de categoría 5 el 16 de agosto, mientras la lluvia azotaba las islas del Caribe y los meteorólogos advertían sobre posibles inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. | Foto: AFP

“Nadar en el océano estará prohibido durante los próximos dos días”, escribió Adams en su perfil de X este miércoles, 20 de agosto.

“Las playas públicas de la ciudad de Nueva York estarán cerradas para nadar el miércoles 20 de agosto y el jueves 21 de agosto debido al alto riesgo de corrientes de resaca del huracán Erin”, especificó en el trino. “Las corrientes de resaca pueden arrastrar rápidamente al mar incluso a los nadadores más fuertes”.

A estas recomendaciones se unió el Servicio Meteorológico Nacional, que en su cuenta de X compartió que existen altos riesgos para las personas que decidan visitar las playas durante los próximos días.

“Esta semana vamos a ser un disco rayado. El océano, y en concreto la zona de rompientes, será peligroso”, sentenció el organismo del clima. “Existe un ALTO riesgo de corrientes de resaca potencialmente mortales. Hay una alerta de olas altas vigente para el miércoles con olas de entre 5 y 8 pies y el jueves con olas rompientes de entre 7 y 12 pies”.

Al mismo tiempo, en los estados de Delaware y Nueva Jersey se le ha pedido a las personas que no se dirijan a las playas hasta la semana entrante.

Erin se convirtió en el primer huracán de la temporada, según el Centro Nacional de Huracanes. | Foto: AFP

“Los impactos del huracán Erin se sentirán en toda la costa de Jersey durante los próximos días, generando peligrosas corrientes de resaca y olas altas”, compartió el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, en X.

“A medida que las condiciones empeoran, instamos a los residentes y visitantes a evitar caminar y nadar en el océano, especialmente cuando los salvavidas no están de servicio”, complementó.

Así, las playas afectadas son: Parque Asbury, Avon-by-the-Sea, Bay Head, Belmar, Playa Bradley, Margate y Bosque salvaje.

Y en Delaware son: Playa Dewey, Playa Rehoboth e Isla Fenwick.