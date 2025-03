¿Lo pueden deportar de Estados Unidos si tiene un contrato de trabajo?

¿Lo pueden deportar si tiene un contrato de trabajo?

Estatus migratorio y autorización de empleo

Comisión de delitos o violaciones legales

Aunque los trabajadores indocumentados no tienen autorización legal para trabajar, las leyes laborales de Estados Unidos les otorgan ciertos derechos. Estos incluyen el derecho a condiciones de trabajo seguras y el derecho a rechazar trabajos peligrosos. Sin embargo, estos derechos laborales no protegen contra la deportación debido al estatus migratorio irregular.

La posesión de un contrato de trabajo no impide la deportación si no se cuenta con el estatus migratorio adecuado. | Foto: Getty Images

El DHS ha implementado prácticas para ofrecer protección discrecional a víctimas de violaciones laborales que no tienen autorización de empleo. Esta medida busca fortalecer la capacidad de las agencias laborales para investigar infracciones y responsabilizar a empleadores abusivos, protegiendo así a todos los trabajadores. No obstante, estas protecciones se aplican caso por caso y no garantizan la permanencia en el país si no se regulariza el estatus migratorio.