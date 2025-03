Los tres errores más comunes por los que puede reprobar su examen de inglés para la ciudadanía estadounidense

Durante la entrevista de naturalización, el oficial de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) evaluará la capacidad del solicitante para entender y responder preguntas en inglés relacionadas con su elegibilidad y antecedentes. Un error crítico en esta sección es la incapacidad para comprender o responder adecuadamente a las preguntas formuladas. Si el solicitante no demuestra un dominio suficiente del idioma para interactuar eficazmente durante la entrevista, puede ser considerado no apto en esta sección.

Si el solicitante no demuestra un dominio suficiente del idioma para interactuar eficazmente durante la entrevista, puede ser considerado no apto en esta sección.

Se permiten ciertos errores menores de pronunciación o entonación, siempre que no afecten el significado general de la oración.

Al igual que en la prueba de lectura, se permiten algunos errores gramaticales o de ortografía, siempre que no interfieran significativamente con el significado de la oración.

Si el solicitante no aprueba en este segundo intento, su solicitud de naturalización será denegada.

Si un solicitante no aprueba alguna de las secciones del examen de inglés, USCIS programará una segunda oportunidad para realizar la(s) parte(s) no aprobada(s) entre 60 y 90 días después de la primera entrevista. Si el solicitante no aprueba en este segundo intento, su solicitud de naturalización será denegada. En tal caso, deberá iniciar nuevamente el proceso de solicitud, lo que implica completar de nuevo el formulario N-400 y pagar las tarifas correspondientes.