Médico chino detenido por presunto contrabando de estudios sobre cáncer en Estados Unidos

Yunhai Li, un hombre de 35 años, empleado del MD Anderson Cancer Center desde 2022, fue detenido en el aeropuerto de Texas por oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, por intentar llevar información médica confidencial al extranjero, declaró el fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, a Fox 26 Houston.

¿Cómo fue detenido el ciudadano chino?

Así lo comunicaron las autoridades, luego de hacer una inspección en el equipaje de Yunhai Li, cuando intentaba abordar un vuelo hacia China.

Li fue acusado por robo de secretos comerciales y manipulación de registros gubernamentales.

Esta acusación puede conllevar a una pena de cárcel hasta por 10 años, además de una multa de hasta 10 mil dólares.

El hombre había cargado datos confidenciales a su cuenta personal de Google Drive, mientras trabajaba para MD Anderson.

Cuando la institución lo confrontó, Li decidió borrar los archivos, no sin antes haberlos cargado a un servicio de alojamiento de archivos en un servidor chino.

Y fue precisamente en esa unidad de almacenamiento en donde las autoridades encontraron datos de investigaciones no publicados y artículos confidenciales que representaban secretos comerciales, de acuerdo a lo que informó Fox 26 Houston.

También se informó que LI estaba recibiendo fondos a través de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China y estaba realizando investigaciones en el primer hospital afiliado de la Universidad Médica de Chongqing, antes y durante su empleo en MD Anderson, lo que constituye un conflicto de intereses.

Sin embargo, Li argumenta que estos documentos son suyos, en declaraciones hechas al medio en mención:

“Creo que tengo derecho a poseer y conservar estos datos”, dijo Li, en una declaración jurada contenida en los documentos judiciales.

Los abogados del médico acusado sostienen que él niega haber cometido un delito y que la transferencia de archivos respondía a su labor académica y no a una acción de espionaje.

Los investigadores encontraron "datos de investigación no publicados y artículos que representan secretos comerciales" | Foto: Getty Images

Avances del caso de contrabando de información científica contra el cáncer

El asunto aún no ha sido resuelto y actualmente está en manos de las autoridades competentes, quienes definirán si Li es culpable o no de contrabando de información científica.

La fiscalía indica que la investigación sigue y que podrían presentarse cargos federales adicionales.

Por ahora, Li mantiene la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario.

Mientras se resuelve el caso, los hechos reviven el debate sobre la seguridad de la investigación científica en Estados Unidos, particularmente, aquella que está financiada por fondos federales.

Expertos anuncian la importancia de que universidades y centros de investigación encuentren un equilibrio entre la colaboración internacional con la protección de datos sensibles que, en un momento dado, podrían tener un buen precio comercial.