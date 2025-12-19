Estados Unidos

Nueva York tiene nuevo arzobispo: papa León XIV lo designó tras renuncia de Timothy Dolan

El papa León XIV designó como arzobispo de Nueva York a Ronald Hicks, en una de las arquidiócesis con mayor influencia del territorio norteamericano.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

19 de diciembre de 2025, 12:06 p. m.
El nuevo arzobispo de Nueva York trabajó en latinoamerica.
El nuevo arzobispo de Nueva York trabajó en latinoamerica. Foto: Getty Images

Ronald Hicks quien se desempeñaba como obispo de Joliet en el Estado de Illinois, es designado por el papa Leon XIV como nuevo arzobispo de Nueva York.

Esta designación se da tras la renuncia de Timothy Dolan, quien hasta entonces estaba en el cargo y quien dejó el cargo a los 75 años de edad.

Papa León XVI lanzó un mensaje indirecto a Hezbolá e Israel: “Que cesen los ataques y las hostilidades”

El canon 401 del Código de Derecho Canónico afirma: “Al obispo diocesano que haya cumplido 75 años de edad se le ruega que presente la renuncia de su oficio al sumo pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias”.

x
El próximo año será la posesión canónica. Foto: Getty Images

La categoría “obispo diocesano” en el canon 401 es un término jurídico que es utilizado tanto para obispos como arzobispos que están al frente de una diócesis o arquidiócesis.

Noticias Estados Unidos

Se acaba el plazo, seguidores de Trump tienen gran expectativa sobre divulgación del expediente Epstein: “Se tardó demasiado”

Noticias Estados Unidos

Administración Trump frena programa de visa de diversidad tras un tiroteo y reabre la batalla por la inmigración en EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Nueva York ya eligió su regalo estrella de Navidad: la tecnología marca la preferencia

Deportes

Estos son los equipos deportivos más valiosos del mundo: NFL derrota completamente a todos los deportes

Noticias Estados Unidos

Video muestra a una mujer agrediendo brutalmente al trabajador de un gimnasio por insólita razón: la policía de EE. UU. la detuvo

Noticias Estados Unidos

Compraron TikTok y ya no tendría que prohibirse en Estados Unidos: conozca los inversores y detalles del millonario acuerdo

Noticias Estados Unidos

Hallan muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, tras intensa búsqueda nacional

Mundo

Estados Unidos arremete contra el Tren de Aragua y anuncia duras medidas contra más de 70 miembros de la organización criminal

Se prevé que la posesión canónica de Hicks se realice el 6 de febrero, en la catedral de San Patricio.

La designación se da en el marco de la llegada del nuevo alcalde musulmán a la ciudad de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, quien asumirá el cargo el primero de enero del 2026.

Ronald Aldon Hicks nació en Harvey, Illinois, en el año de 1967. Entre los estudios que posee están: la graduación del Quigley Preparatory Seminary en 1985; La licenciatura en filosofía en el Niles College de la Universidad Loyola de Chicago, entre otros títulos que tiene el recién designado arzobispo de Nueva York.

Lo que se sabe de las monjas excomulgadas detenidas por, presuntamente, vender obras de la Iglesia

En 1994, fue ordenado sacerdote para la arquidiócesis de Chicago, En el 2005 se convierte en director regional de Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) en México y El Salvador, de acuerdo con la información disponible NPH está al cuidado de cerca de 3400 niños que no tienen padres en nueve países latinoamericanos y también en el Caribe.

x
Tras cumplir 75 años, el anterior arzobispo renunció. Foto: Getty Images

Después de cargos notables al interior de la iglesia, llegó a ser ordenado obispo auxiliar de la arquidiócesis en la Catedral del Santo Nombre de Chicago, en 2020 es nombrado obispo de la Diócesis de Joliet.

En este momento se encuentra a la espera de su posesión canónica como arzobispo de Nueva York.

Jerarquía en la Iglesia Católica

En la parte más alta de la lista se encuentra el papa, quien es la máxima autoridad terrenal de la Iglesia Católica.

Siguen los cardenales quienes son consejeros del papa y son los encargados de participar en el cónclave en caso de requerirse la elección de un nuevo pontífice.

Después se encuentran los obispos y arzobispos; a estos se les encomienda la dirección de una diócesis o una arquidiócesis, respectivamente.

Sacerdotes y presbiteros, son los responsables de oficiar la eucaristía e impartir los sacramentos, todos los anteriormente mencionados también lo pueden hacer.

Los diáconos tienen una serie de limitaciones, estos pueden bautizar, proclamar el evangelio y pueden presidir funerales (no celebrar misa exequial); pero estos no pueden celebrar misa (consagrar la eucaristia), confesar, ni realizar La Extrema Unción.

Más abajo se encuentran los consagrados, allí están monjas, monjes y frailes. Por último, se encuentran los laicos, que son todos aquellos fieles bautizados.

Mas de Noticias Estados Unidos

x

Se acaba el plazo, seguidores de Trump tienen gran expectativa sobre divulgación del expediente Epstein: “Se tardó demasiado”

El programa de visas por diversidad fue suspendido por la administración Trump tras el tiroteo que reavivó el debate sobre seguridad e inmigración en Estados Unidos.

Administración Trump frena programa de visa de diversidad tras un tiroteo y reabre la batalla por la inmigración en EE. UU.

Las búsquedas en Google delatan al regalo que está acaparando la atención de los compradores de última hora en Nueva York.

Nueva York ya eligió su regalo estrella de Navidad: la tecnología marca la preferencia

x

Nueva York tiene nuevo arzobispo: papa León XIV lo designó tras renuncia de Timothy Dolan

Top 50 Equipos Forbes

Estos son los equipos deportivos más valiosos del mundo: NFL derrota completamente a todos los deportes

x

Video muestra a una mujer agrediendo brutalmente al trabajador de un gimnasio por insólita razón: la policía de EE. UU. la detuvo

Oficinas TIkTok

Compraron TikTok y ya no tendría que prohibirse en Estados Unidos: conozca los inversores y detalles del millonario acuerdo

x

Hallan muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, tras intensa búsqueda nacional

x

Diosdado Cabello desafía a Donald Trump con un machete en mano mientras las tensiones con Venezuela se elevan: este es el video

Importantes ciudades de Estados Unidos tendrían nuevos equipos en la NBA

La NBA tendría nuevos equipos profesionales: estas serían las sedes elegidas y estados sin representante tendrían oportunidad

Noticias Destacadas