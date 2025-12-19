Nueva York tiene nuevo arzobispo: papa León XIV lo designó tras renuncia de Timothy Dolan

Ronald Hicks quien se desempeñaba como obispo de Joliet en el Estado de Illinois, es designado por el papa Leon XIV como nuevo arzobispo de Nueva York.

Esta designación se da tras la renuncia de Timothy Dolan, quien hasta entonces estaba en el cargo y quien dejó el cargo a los 75 años de edad.

El canon 401 del Código de Derecho Canónico afirma: “Al obispo diocesano que haya cumplido 75 años de edad se le ruega que presente la renuncia de su oficio al sumo pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias”.

La categoría “obispo diocesano” en el canon 401 es un término jurídico que es utilizado tanto para obispos como arzobispos que están al frente de una diócesis o arquidiócesis.

Se prevé que la posesión canónica de Hicks se realice el 6 de febrero, en la catedral de San Patricio.

La designación se da en el marco de la llegada del nuevo alcalde musulmán a la ciudad de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, quien asumirá el cargo el primero de enero del 2026.

Ronald Aldon Hicks nació en Harvey, Illinois, en el año de 1967. Entre los estudios que posee están: la graduación del Quigley Preparatory Seminary en 1985; La licenciatura en filosofía en el Niles College de la Universidad Loyola de Chicago, entre otros títulos que tiene el recién designado arzobispo de Nueva York.

En 1994, fue ordenado sacerdote para la arquidiócesis de Chicago, En el 2005 se convierte en director regional de Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) en México y El Salvador, de acuerdo con la información disponible NPH está al cuidado de cerca de 3400 niños que no tienen padres en nueve países latinoamericanos y también en el Caribe.

Después de cargos notables al interior de la iglesia, llegó a ser ordenado obispo auxiliar de la arquidiócesis en la Catedral del Santo Nombre de Chicago, en 2020 es nombrado obispo de la Diócesis de Joliet.

En este momento se encuentra a la espera de su posesión canónica como arzobispo de Nueva York.

Jerarquía en la Iglesia Católica

En la parte más alta de la lista se encuentra el papa, quien es la máxima autoridad terrenal de la Iglesia Católica.

Siguen los cardenales quienes son consejeros del papa y son los encargados de participar en el cónclave en caso de requerirse la elección de un nuevo pontífice.

Después se encuentran los obispos y arzobispos; a estos se les encomienda la dirección de una diócesis o una arquidiócesis, respectivamente.

Sacerdotes y presbiteros, son los responsables de oficiar la eucaristía e impartir los sacramentos, todos los anteriormente mencionados también lo pueden hacer.

Los diáconos tienen una serie de limitaciones, estos pueden bautizar, proclamar el evangelio y pueden presidir funerales (no celebrar misa exequial); pero estos no pueden celebrar misa (consagrar la eucaristia), confesar, ni realizar La Extrema Unción.

Más abajo se encuentran los consagrados, allí están monjas, monjes y frailes. Por último, se encuentran los laicos, que son todos aquellos fieles bautizados.