Números ganadores del Powerball: consulte los resultados del sorteo del miércoles 13 de agosto con premio mayor de $526 millones

La lotería es una de las más grandes de Estados Unidos.

Redacción Mundo
13 de agosto de 2025, 8:48 p. m.
Lotería PowerBall
Lotería PowerBall | Foto: Lotería PowerBall

El acumulado de la popular lotería estadounidense Powerball, similar al Baloto colombiano, sigue creciendo con el paso de los sorteos, sin que ninguno de los apostadores logre acertar a la combinación completa de las seis balotas.

En virtud de los anterior, el acumulado dispuesto para el próximo sorteo, previsto para este miércoles 13 de agosto a las 22:59 hora local, ha llegado a la nada despreciable cifra de 526 millones de dólares, un monto que si se tradujera a pesos colombianos equivaldría a cerca de 2 billones de pesos.

Ranking de los 10 lugares con más ganadores de lotería en Nueva York
Los acumulados van creciendo a medida que ningún jugador acierta los números del sorteo. | Foto: Getty Images

Las cifras del sorteo del lunes 11 de agosto de 2025 fueron 6,16,33,40,62 y la balota roja tiene el número 2.

El valor en efectivo para pago inmediato, menos impuestos, está en 241 millones de dólares.

Además, se activó la opción Power Play con un multiplicador de 2x, lo cual permite incrementar los premios menores para quienes hayan adquirido esta modalidad adicional.

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m. hora del este de Estados Unidos, y su cobertura es nacional.

Cada boleto tiene un costo base de 2 dólares, aunque quienes deseen activar la opción Power Play deben pagar un dólar adicional.

Esta modalidad no aplica para el premio mayor, pero sí multiplica los valores de los demás aciertos.

Es posible jugar estando afuera de Estados Unidos. Para reclamar un premio, se recomienda firmar el boleto en la parte de atrás para que no haya falsificación de identidad.

Los boletos se pueden comprar vía electrónica o mediante sucursales físicas.

