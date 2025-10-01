Números ganadores del Powerball: revise los resultados del sorteo jackpot del 1 de octubre de 2025

El premio mayor de la popular lotería Powerball sigue acumulando su cuantía a medida que pasan los sorteos sin haber un ganador.

El jackpot asciende a los 174 millones de dólares para reclamar en cuotas anuales durante 29 años, tiempo en el que el valor del dinero consignado será mayor, ya se que van acumulando los respectivos intereses.

Carrie Edwards recibiendo el premio del Powerball de manos del director ejecutivo de la Lotería de Virginia, Khalid Jones. | Foto: Powerball

La suma en efectivo para entrega inmediata, ya con descuentos de impuestos y otras reglas fiscales, es de 80.7 millones de dólares.

El próximo sorteo del 1 de octubre se realizará a las 10:59 p. m. hora local de la Costa Este, en los estudios de Tallahasse, estado de Florida, a través de todos los canales de la lotería.

Por su parte, los resultados del lunes 29 de septiembre fueron: 1- 3 - 27 - 60 - 65 y la balota roja con el número 16.

Se presentaron 4 ganadores por 1 millón de dólares en los estados de Florida, Illinois, Nueva York y Washington.

Los acreedores del premio pueden presentarse a una oficina avalada por Powerball y podrán reclamar su dinero. Es fundamental tener el boleto que acredita haber acertado las cifras correspondientes.

Además, está habilitada la opción Power Play 5x, que le da más posibilidades de resultar ganador en múltiples modalidades de juego.

Es fundamental marcar el boleto de lotería por si resulta ganador de alguna suma. | Foto: Getty Images

El valor del boleto es de 2 dólares por jugada, y si desea combinar con la modalidad Power Play, tendrá un costo mínimo de 3 dólares.

Seleccione cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y, a continuación, seleccione un número entre el 1 y el 26 para la Powerball roja. Además, puede permitir que el terminal de lotería elija sus números al azar.

Los sorteos se realizan todos los lunes, miércoles y sábados, de todas las semanas y a la misma hora. Es posible jugar afuera de Estados Unidos.