Organización No Labels abre la posibilidad de presentar un candidato alternativo en las próximas elecciones de Estados Unidos

La Organización sin ánimo de lucro, No Labels, se encuentra estudiando la posibilidad de presentar un candidato alternativo a las elecciones del 2024 en Estados Unidos. La posibilidad de un candidato despierta preocupación entre los demócratas, opositores de Trump, porque podrían facilitar la victoria del expresidente.

El tema del candidato alternativo

El diario de España La voz de Asturias recoge el testimonio de Larry Hogan, copresidente de No Labels, y antiguo gobernador republicano del estado de Maryland: “la mayoría de la gente de Estados Unidos no está contenta con la dirección en la que va el país y no quiere ver ni a Joe Biden ni a Donald Trump como presidente”, asegura.