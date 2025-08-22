Pescador es atacado por un tiburón mientras intentaba posar para una foto: video del momento

Un pescador fue atacado por un tiburón con el que intentaba tomarse una foto. Sus amigos, quienes fueron testigos del momento, captaron en video el incidente que por poco termina en tragedia.

La grabación del aterrador momento que vivió Shawn Meuse, en una playa de Boca Grande, en el estado de Florida, Estados Unidos, se ha vuelto viral en redes sociales. De acuerdo con la prensa del país, el accidente tuvo lugar el pasado sábado, cuando el grupo de pescadores atrapó a un tiburón limón de casi dos metros.

El hombre estaba preparando al animal para ser liberado antes de querer tomarse una foto con él. | Foto: Tomada de redes sociales

Cuando le retiraron el anzuelo y estaban preparando al animal para liberarlo de nuevo al agua, Meuse decidió que quería una foto con el enorme pez. Lo agarró con sus manos y le abrió la boca, acercado su cabeza al animal y sonriendo a la espera de la fotografía que tomaba un colega.

En ese momento, el tiburón, en señal de desesperación, se agitó con fuerza y logró morder una pierna del pescador, mientras que huyó del lugar para ingresar al agua, causando pánico entre los espectadores.

“Acabábamos de quitarle el anzuelo de la boca. Íbamos a liberarlo, pero el tiburón se giró y me mordió”, dijo la víctima en entrevista con el medio estadounidense Wink News.

La herida que sufrió Meuse fue tan grave que sus compañeros tuvieron que improvisar un torniquete para detener el flujo de sangre. Mientras tanto, se comunicaron con el servicio de emergencias 911 para solicitar una ambulancia en el lugar.

Según los reportajes de medios de comunicación, acudieron los bomberos de Boca Grande, quienes trasladaron al hombre en helicóptero al Gulf Coast Medical Center, en la ciudad de Fort Myers.

“Volvería hoy si pudiera salir del hospital. Es una lástima, pero es algo que pasa cuando uno se va, a veces pasa. Por suerte, solo me quitó un poquito, no mucho. Así que soy uno de los afortunados. Y soy víctima de una mordedura de tiburón. Muchas buenas historias ahora”, bromeó Meuse desde el hospital.

Shawn Meuse fue trasladado a un centro médico cercano. | Foto: Tomada de redes sociales

Por su parte, el jefe de los bomberos locales, C. W. Blosser, aseguró a los periodistas que actualmente se está presenciando la temporada de tiburones en Boca Grande, por lo que los bañistas y los pescadores deben tener especial cuidado cuando se acerquen a las playas de la ciudad.

“Nunca he visto a nadie, precisamente pescando un tiburón, ser mordido. Hay que tener cuidado cuando se juega con la Madre Naturaleza”, advirtió tras ser entrevistado al respecto por la prensa local.