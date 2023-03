Pilas: mujer perdió un ojo tras aplicarse gotas ‘contaminadas’; estas son las señales

En Estados Unidos crece la alarma después de que decenas de personas tuvieran afecciones en sus ojos, siendo un factor común la aplicación de gotas (conocidas también como lágrimas artificiales). Entre los casos más recientes está el de Clara Oliva, una mujer de 68 años residente en Florida y a quien la vida le cambió cuando los médicos no lograron salvar su ojo.

Lo que en apariencia solo era una alternativa contra la resequedad, terminó por convertirse en una pesadilla. Luego de aplicarse las gotas empezó a notar cómo su visión se hacía cada vez más borrosa y, no era para menos, pues le encontraron una infección bacteriana que no había concluido sus ‘estragos’.

Los médicos no lograron salvar su ojo (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / ferrantraite

A las lágrimas artificiales EzriCare o Delsam Pharma se les asoció como detonante para que no fueran pocos los afectados; incluso, ya hay reporte de víctimas mortales. Las autoridades sanitarias han confirmado el deceso de por lo menos tres personas por culpa de lo que se identificó como un brote de Pseudomonas aeruginosa.

“No puedo jugar con mis nietos”

En cuanto a Clara Oliva, su vida cambió por completo cuando, sin saberlo, estaba depositando en sus ojos una bacteria resistente a los medicamentos. Ante el avance de la molestia no hubo otra salida más que la extirpación del órgano y la necesidad de acoplarse a otro estilo de vida.

“Ya no soy la misma de antes, ya no puedo trabajar; ya no puedo conducir, solamente aquí a la esquina del supermercado”, lamentó. “Ya no puedo jugar con mis nietos como antes, porque la estabilidad no me lo permite”, agregó en conversación con Telemundo.

Oliva contó el ‘calvario’ que vivió poco después de haber utilizado esas gotas contaminadas. “Me empezó a doler mucho como si tuviera arena. Al segundo, tercer día ya tenía como si fuera vidrio o cristales”, siendo señales que paulatinamente condujeron a efectos irreversibles.

Por las consecuencias desarrolladas, la mujer de Miami interpuso (a comienzos de este mes) acciones legales contra empresas fabricantes. Teniendo en cuenta que los daños son permanentes, la floridana espera una compensación económica con la cual librar la asistencia que, en adelante, necesitará.

La afectada busca una reparación económica (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Autor: Chris Ryan

Sobre la resistencia de la bacteria y el riesgo ligado, el médico del Mount Sinai Hospital, Jacobo Peña, explicó a Telemundo que “el ojo o las lágrimas están conectadas a las fosas nasales” y estas, a su vez, “están comunicadas a los pulmones también. Entonces, por esa forma, una bacteria puede ir moviéndose de un lado a otro hasta llegar al torrente sanguíneo”.

Advertencia de los CDC y la FDA

Tanto los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) como la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) han advertido a pacientes y especialistas sobre este brote. Inicialmente el pedido es evitar el uso de EzriCare o Delsam Pharma, mientras se amplían nuevas consideraciones y se llega al origen de la posible ‘contaminación’.

Recomendaciones de los CDC ante infecciones oculares por lágrimas artificiales. - Foto: Twitter: @CDC_AR

El primero de estos organismos sanitarios detalló que los afectados dieron cuenta de 10 marcas distintas de gotas, pero que EzriCare era la usada en su mayoría. En cuanto a quienes las hayan empleado recientemente la recomendación es acudir cuanto antes a un especialista.

También es clave prestar atención a los síntomas como visión borrosa, aumento en la sensibilidad a la luz, secreción, enrojecimiento bien sea del párpado o globo ocular y dolor o “malestar”. La FDA incluye entre las consecuencias la pérdida total para ver, hospitalizaciones y en casos extremos el deceso “por infección del torrente sanguíneo”.