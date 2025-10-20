Chandler Langevin, miembro republicano del Concejo Municipal de Palm Bay, desató una gran polémica en Estados Unidos, al realizar una serie de publicaciones en redes sociales, donde pide la deportación masiva de las personas procedentes de India.

Según las palabras del republicano, los indios vienen a Estados Unidos para “drenar nuestros bolsillos”, antes de regresar a India, o peor... para quedarse".

¿A qué se refería Langevin en sus redes sociales?

Langevin provocó indignación con publicaciones en sus redes sociales en el mes de septiembre, en las que aseguró que: “No hay un solo indio que se preocupe por Estados Unidos. Están aquí para explotarnos financieramente y enriquecer a India y a los indios. Estados Unidos para los estadounidenses”.

Aunque después de haber hecho estas declaraciones, aclaró que se refería a los titulares de visas temporales, no a toda la comunidad indio-estadounidense, la polémica ya estaba encendida.

En octubre, nuevamente volvió con los ataques en redes diciendo: “Hoy es mi cumpleaños y todo lo que quiero es que @realDonaldTrump revoque todas las visas indias y las deporten de inmediato. Estados Unidos para los estadounidenses”.

Estas declaraciones fueron las que llevaron al Consejo de la ciudad a censurar al republicano.

Palm Bay City Council votes to censure Langevin and limit his council participation https://t.co/KVYBWdf1t4 — Florida Today (@Florida_Today) October 18, 2025

¿En qué consiste la censura a Chandler Langevin?

Chandler Langevin es un político republicano, actual concejal de la ciudad de Palm Bay, Florida.

Fue censurado oficialmente por el Consejo de la ciudad en una votación de 3-2, luego de sus controvertidos comentarios dirigidos a los indios en los Estados Unidos.

Aunque eliminó una de sus publicaciones ofensivas, el político se negó a disculparse y defendió todos sus comentarios.

Luego de que le comunicaran acerca de la censura, anunció planes para demandar al consejo, de acuerdo a lo que se explica en Times Now.

En una entrevista concedida a The Washington Post, defendió sus declaraciones como un medio para iniciar una discusión sobre las actuales políticas de inmigración.

“No soy el primer republicano en hacer un tuit malo” y describió la censura del consejo y las críticas de sus compañeros republicanos como “reprobables”, acusándolos de tratar de sofocar diferentes puntos de vista.

Por su parte, el 16 de octubre, el Concejo Municipal de Palm Bay votó 3-2 para censurar a Langevin, al considerar su conducta como inapropiada para un funcionario electo.

La moción limitó su participación en ciertas actividades del Consejo, lo eliminó de los comités de la ciudad y buscó un abogado independiente para revisar posibles violaciones éticas.