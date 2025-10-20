Suscribirse

Mundo

Polémica en Florida: congresista republicano pide deportar masivamente a inmigrantes de India

Chandler Langevin ha causado controversia por su postura conservadora sobre inmigración, que han provocado fuertes críticas y una censura oficial.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de octubre de 2025, 6:20 p. m.
El concejal de Palm Bay, Chandler Langevin, fue censurado oficialmente por el consejo de la ciudad en una votación de 3-2 luego de sus controvertidos comentarios dirigidos a los indios en los Estados Unidos
El concejal de Palm Bay, Chandler Langevin. | Foto: Captura de pantalla X @htTweets

Chandler Langevin, miembro republicano del Concejo Municipal de Palm Bay, desató una gran polémica en Estados Unidos, al realizar una serie de publicaciones en redes sociales, donde pide la deportación masiva de las personas procedentes de India.

Según las palabras del republicano, los indios vienen a Estados Unidos para “drenar nuestros bolsillos”, antes de regresar a India, o peor... para quedarse".

Contexto: Donald Trump desafía el bloqueo en Washington con polémica maniobra: usar dinero de los aranceles para mantener el programa WIC

¿A qué se refería Langevin en sus redes sociales?

Langevin provocó indignación con publicaciones en sus redes sociales en el mes de septiembre, en las que aseguró que: “No hay un solo indio que se preocupe por Estados Unidos. Están aquí para explotarnos financieramente y enriquecer a India y a los indios. Estados Unidos para los estadounidenses”.

Aunque después de haber hecho estas declaraciones, aclaró que se refería a los titulares de visas temporales, no a toda la comunidad indio-estadounidense, la polémica ya estaba encendida.

En octubre, nuevamente volvió con los ataques en redes diciendo: “Hoy es mi cumpleaños y todo lo que quiero es que @realDonaldTrump revoque todas las visas indias y las deporten de inmediato. Estados Unidos para los estadounidenses”.

Estas declaraciones fueron las que llevaron al Consejo de la ciudad a censurar al republicano.

¿En qué consiste la censura a Chandler Langevin?

Chandler Langevin es un político republicano, actual concejal de la ciudad de Palm Bay, Florida.

Fue censurado oficialmente por el Consejo de la ciudad en una votación de 3-2, luego de sus controvertidos comentarios dirigidos a los indios en los Estados Unidos.

Aunque eliminó una de sus publicaciones ofensivas, el político se negó a disculparse y defendió todos sus comentarios.

Luego de que le comunicaran acerca de la censura, anunció planes para demandar al consejo, de acuerdo a lo que se explica en Times Now.

En una entrevista concedida a The Washington Post, defendió sus declaraciones como un medio para iniciar una discusión sobre las actuales políticas de inmigración.

“No soy el primer republicano en hacer un tuit malo” y describió la censura del consejo y las críticas de sus compañeros republicanos como “reprobables”, acusándolos de tratar de sofocar diferentes puntos de vista.

Por su parte, el 16 de octubre, el Concejo Municipal de Palm Bay votó 3-2 para censurar a Langevin, al considerar su conducta como inapropiada para un funcionario electo.

Contexto: Carteles como ‘combatientes ilegales’: la polémica decisión de EE. UU. que podría abrir la puerta a una intervención en México

La moción limitó su participación en ciertas actividades del Consejo, lo eliminó de los comités de la ciudad y buscó un abogado independiente para revisar posibles violaciones éticas.

La polémica sigue en pie, sin embargo, Langevin manifestó que no tienen ninguna intención de retirarse de su cargo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Jessi Uribe confesó situación con parto de Paola Jara por la que tendrían problema; destapó decisión que tomaría: “No soy capaz”

2. Presidente Daniel Noboa se adelantó y mostró cifras a Trump tras impasse con Gustavo Petro

3. Entra en vigencia un requisito indispensable que hará más difícil la aprobación del documento migratorio siguiente a la green card

4. El incómodo momento que vivió un embajador en plena rueda de prensa con Donald Trump: “Usted tampoco me gusta”

5. Rodrigo Paz, tras ganar en Bolivia y poner fin a 20 años de la izquierda iniciados por Evo Morales: “A recuperar el escenario internacional”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FloridaFlorida Estados UnidosIndiaInmigrantes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.